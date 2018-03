Caos ferroviario sulla linea Modena-Mantova, vertice in Regione

Martedì 27 marzo si terrà un incontro tra gli amministratori dei comuni attraversati dalla linea Modena-Mantova, l’Assessore regionale alla Mobilità e Trasporti Raffaele Donini e i rappresentanti dell’assessorato stesso e del Servizio Ferrovie della Regione Emilia-Romagna.

L’incontro, richiesto dal Sindaco di Carpi Alberto Bellelli e sollecitato dal Consigliere regionale Enrico Campedelli a seguito dei nuovi gravissimi disservizi verificatisi ancora ieri sulla linea, servirà non solo a discutere di quanto avviene ormai quotidianamente sulla tratta, ma anche i provvedimenti che si intendono assumere urgentemente per risolvere questa situazione, divenuta ormai insostenibile per i pendolari e chi usa il treno per spostarsi. La Regione si farà carico delle problematiche emerse dall’incontro con gli amministratori presso RFI spa e Trenitalia spa, con l’obiettivo di individuare soluzioni e migliorare la situazione della tratta.