Sassuolo, Menani prende posto nell'ufficio del sindaco: "10.209 volte grazie"

“10.209 volte grazie a chi ha creduto in me ed ha voluto che diventassi Sindaco di Sassuolo”. In questo modo, il neoeletto Sindaco Gian Francesco Menani, ringrazia gli elettori al termine della lunga campagna elettorale culminata con la vittoria al primo turno della colazione di centrodestra.

“Sono già operativo dalle 9,50 di ieri, momento della mia proclamazione – prosegue il Sindaco – e mi trovo già in Municipio alle prese con i primi problemi della città. I problemi devono essere risolti, non evitati, ed io prometto che farò in modo di riuscirci perché questa città ha bisogno di risposte che io intendo dare".

"Con tutta la coalizione siamo già al lavoro per comporre Giunta che amministrerà Sassuolo per i cinque anni: a breve individueremo nomi e ruoli e la squadra sarà rapidamente operativa. Rinnovo ancora una volta – conclude il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani - la mia promessa: sono e sarò per tutto il mandato il Sindaco della gente tra la gente”.