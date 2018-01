Insegnanti con il diploma magistrale esclusi dalle gruaduatorie, centinaia i casi modenesi

"Il possesso del solo diploma magistrale, sebbene conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, non costituisce titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale". E' questo l'estratto centrale della sentenza emessa a fine dicembre dal Consiglio di Stato che sta creando non pochi problemi agli insegnanti e allo stesso Ministero dell'Istruzione, che dovrà correre ai ripari con una pesante revisione degli organici e delle graduatorie.

I dati forniti ieri all’incontro tra le Organizzazioni Sindacali e il dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale confermano che nella provincia di Modena sono tantissimi i lavoratori coinvolti dalla sentenza del Consiglio di Stato sui Diplomati Magistrali: sono infatti 150 gli insegnanti di ruolo (con clausola rescissoria) di cui 137 presso le scuole primarie e 13 presso le scuole dell’infanzia. A questi vanno poi aggiunti i circa 570 insegnanti di scuola primaria che hanno avuto un contratto a termine dalle GAE con clausola rescissoria, e una parte dei 577 docenti della scuola dell’infanzia inseriti nelle GAE con contratto a Tempo Determinato con riserva.

Numeri significativi, che raccontano molto di quanto la sentenza del Consiglio di Stato impatti sulla vita delle persone coinvolte, delle nostre scuole, degli studenti e delle famiglie. A renderli noti e la Flc/Cgil, che dichiara: "E' urgente e importante che si giunga presto ad una soluzione di tipo politico per questa difficile situazione. Chiediamo che ci sia un atto di responsabilità della politica che con coraggio definisca questa situazione ed eviti di alimentare ancora il meccanismo degli eterni ricorsi e della contrapposizione dei lavoratori.

Il tema più urgente è sicuramente quello di garantire la continuità didattica e il lavoro dei tanti insegnati coinvolti in questo anno scolastico. Ma il futuro resta incerto, dal momento che oggi molti insegnanti sarebbero esclusi. "Chi sta lavorando e ha lavorato in questi anni ha maturato un’esperienza che deve essere valorizzata attraverso un meccanismo di reclutamento che ne tenga conto - aggiunge la Cgil - Infine va prevista una norma ad hoc che permetta di ricomporre i diritti dei docenti a vario titolo interessati al contenzioso in questione. Di fronte alle complessità servono attenzione e serietà, per evitare che si arrivi alla cancellazione di una intera categoria di lavoratori, e per arrivare ad una soluzione che sappia tutelare gli interessi di tutti".