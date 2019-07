Chiude il Conad di Cognento: "Non più economicamente sotenibile"

Mercoledì 31 luglio chiude il supermercato Conad di Cognento. Secondo i gestori, infatti, il supermercato non è più economicamente conveniente. Il consigliere comunale Pd Stefano Manicardi si è fatto interprete delle preoccupazioni espresse dai residenti, soprattutto i più anziani, e ha presentato una interrogazione sul tema: "Chiude un punto di riferimento per i residenti della frazione, soprattutto i più anziani che, in queste settimane, stanno esprimendo preoccupazione visto che viene a mancare un luogo per gli acquisti quotidiani".

"Il tema è da mesi all’attenzione dell’Amministrazione comunale e il primo cittadino, sappiamo, ha promosso numerosi incontri. La proprietà dell’edificio, Nordiconad, si è detta disponibile a trovare soluzioni, che non siano però la gestione diretta, in modo che rimanga un punto vendita attivo al servizio della frazione - spiega Manicardi - Di tutto questo parlo nella interrogazione che presenterò in Consiglio comunale. I centri di vicinato rappresentano un presidio per i territori, soprattutto quelli più periferici: è per questo che una chiusura diventa, comunque, un elemento di preoccupazione. Al sindaco e alla Giunta, quindi, chiedo cosa intendano fare in futuro per favorire una soluzione della vicenda che consenta di mantenere un punto vendita attivo a Cognento”.