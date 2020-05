Ospedali e Case della Salute, dove andranno gli investimeno in provincia di Modena

Nei prossimi anni sono in programma investimenti da parte delle aziende sanitarie modenesi per quasi 278 milioni di euro. Il piano è stato presentato mercoledì 20 maggio nel corso della Conferenza territoriale sociale e sanitaria alla quale ha partecipato anche l’assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini

Nella relazione sugli investimenti programmati Antonio Brambilla, direttore dell'Ausl di Modena e commissario dell'Azienda ospedaliero universitaria che comprende il Policlinico e l'ospedale di Baggiovara, ha ricordato l'importante esperienza di questi mesi di emergenza Covid-19, con la straordinaria integrazione tra le aziende sanitarie modenesi, l'ospedale di Sassuolo e la collaborazione con il privato accreditato. "Ciò che abbiamo appreso dall’emergenza Covid-19 - ha aggiunto Brambilla - è che occorre investire sulla rete territoriale più di quanto sia stato fatto finora, che l'innovazione tecnologica è fondamentale per lavorare in sicurezza, incrementando i progetti di telemedicina, teleconsulto, ragionando sul futuro della robotica".

Per Brambilla questo è stato possibile grazie al contributo delle strutture intermedie come gli Ospedali di comunità che si sono rivelati "fondamentali per la presa in carico dei pazienti", così come di tutta la rete della domiciliarità: dalle Usca alle equipe infermieristiche che hanno svolto "uno straordinario lavoro, garantendo la continuità dell'assistenza e l'effettuazione di un altissimo numero di tamponi a domicilio in coordinamento con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta". "Una modalità assistenziale - ha concluso Brambilla - che verrà mantenuta come linea guida per la nostra programmazione futura".

Ospedali, metà dei fondi per la futura struttra di Carpi

Sulla rete ospedaliera modenese è previsto un investimento complessivo di oltre 226 milioni di euro, tra area nord (117 milioni), centro (quasi 103 milioni) e sud (oltre sei milioni di euro). A Baggiovara è previsto un nuovo edificio dedicato alla direzione e alla didattica. Al Policlinico i lavori riguarderanno la nuova area materno infantile, il polo dedicato allo screening mammografico e alla senologia, i nuovi ascensori con il blocco tecnologico e gli ambulatori per bambini affetti da epidermolisi bollosa.

Nell’area nord sono previsti 100 milioni di euro per il nuovo ospedale di Carpi e investimenti per quasi 15 milioni sull’ospedale di Mirandola: ristrutturazione e potenziamento di diversi blocchi e attività, quali la Medicina d’urgenza, il Centro dialisi, il Servizio day hospital oncologico e gli ambulatori del servizio di riabilitazione. Su Carpi, invece, oltre ai lavori già conclusi alla sede di psichiatria e residenza a trattamento intensivo, è in fase di avvio la gara per l’affidamento delle Camere ardenti (550 mila euro) mentre è in corso di progettazione la ristrutturazione del blocco operatorio B Chirurgico endoscopico per un milione e 600 mila euro.

Sull’ospedale di Pavullo sono stati investiti quattro milioni 650 mila tra nuovo comparto operatorio (già concluso e inaugurato) e la messa in sicurezza della struttura e nuovo pronto soccorso con lavori in corso. Per l’ospedale di Vignola l’investimento di oltre un milione e 700 mila euro è destinato ai lavori sull’antincendio, sull’area omogenea e sul nuovo Cup.

Nuove case della salute e ospedali di comunità

Sulla rete territoriale sanitaria modenese è previsto un investimento di oltre 51 milioni di euro, dedicati in gran parte alla realizzazione di dieci nuove Case della salute (sono 12 quelle attive, ma altre sono già accantierate o quasi concluse) e tre Ospedali di comunità (Osco) oltre ai due attivi a Fanano e Castelfranco Emilia. A Modena oltre 16 milioni e 500 mila euro vanno per la Casa della salute di via Levi Montalcini che sarà inaugurata entro giugno e per quella prevista in via Panni nell'area del Charitas; nel programma figurano anche la ristrutturazione dell'ex ospedale Estense, la nuova Medicina dello sport, il nuovo Sert, lo spostamento delle sedi Ausl e l’hospice di Modena.

A Carpi ripartiranno dopo l’emergenza i lavori alla Casa della salute per quasi quattro milioni. Nell'area nord sono previsti oltre 20 milioni di euro a Mirandola sullo stabile dell’ospedale dove troveranno spazio l'Osco e la Casa della salute, poi per l'Osco e l'ampliamento della Casa della salute di Finale Emilia, l’hospice di San Possidonio, il completamento della Casa della salute di Cavezzo, poi quelle di San Felice e Concordia.

L’investimento a Castelfranco Emilia è di un milione e 800 mila euro per la riorganizzazione della Casa della salute Regina Margherita. Oltre tre milioni e 300 mila euro saranno dedicati al distretto ceramico per la Casa della salute di Formigine a Villa Bianchi e per l’hospice di Fiorano Modenese.

A Vignola sono previsti cinque milioni e 700 mila euro per la Casa della Salute e l'Osco a cui si aggiungono le risorse sulle Case della salute di Montese, Castelnuovo Rangone e Zocca.

In Appennino dopo i lavori della Casa della salute di Fanano, utilizzata anche in emergenza Covid-19 per accogliere nell'Osco i pazienti positivi, è previsto per il Comune di Pievepelago un finanziamento europeo di 420 mila euro per la Casa della salute che comprenderà anche la struttura socio-sanitaria di Riolunato.