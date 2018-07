Lama Montecreto o Val Scoltenna? Indetto il referendum per la fusione dei Comuni

Via libera a referendum per fusione Lama Mocogno-Montecreto. L'ok è arrivato ieri in commissione Bilancio. Sì da Pd, Si, Misto-Mdp e M5s, contraria Fi, astenuti Ln e Misto-Mns