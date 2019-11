L’Altra Emilia-Romagna, sarà Stefano Lugli il candidato alla presidenza della Regione

"Giusta, pubblica e sicura" sono le tre parole chiave della campagna elettorale de L’Altra Emilia-Romagna. "Giusta perché vogliamo porre al centro il tema della giustizia sociale e dell’uguaglianza dato che anche nella ricca Emilia-Romagna c’è chi - pur lavorando - resta povero. Giusta perché una società dove le diseguaglianze siano ridotte al minimo finisce per essere una società più sicura anche dal punto di vista della legalità. Pubblica, perché sanità, scuola e beni comuni devono essere messi al servizio dei cittadini e non di assicurazioni o azionisti che lucrano sui bisogni delle comunità. Sicura, perché sicurezza è quella di non rischiare la vita sul lavoro, un lavoro che dev'essere equamente retribuito, anche per le partite IVA e i rider; sicurezza è non respirare aria inquinata un giorno su tre e avere scuole, ospedali e posti di lavoro che non ti crollano in testa alla prima scossa".

"Ci rivolgiamo a tutti coloro che si rifugiano nell’astensionismo e ai delusi di una campagna elettorale che gioca sulla pelle degli emiliano-romagnoli una partita che va al di là delle regionali. A costoro diciamo che anche quando le strade sembrano strette c’è sempre un’alternativa".