La vignolese Laura Garavini (Pd) eletta senatrice nella Circoscrizione Europa

La deputata Pd Laura Garavini, vignolese residente in Germania, torna in Parlamento da senatrice eletta nella Circoscrizione Europa con circa 35mila preferenze. Ecco la sua dichiarazione: "La mia elezione al Senato è un bel successo controcorrente. Col 32%, con sette punti di distacco dalle destre e dai 5 stelle, siamo riusciti a conquistare il seggio al Senato nella Circoscrizione Europa. Un seggio per niente scontato. Diversamente dal Nazionale, siamo riusciti addirittura a migliorare un po’ il risultato di 5 anni fa".

"Ringrazio tutti i comitati a mio sostegno, i Circoli Pd ed i singoli cittadini che, in una campagna elettorale fatta di uno straordinario impegno collettivo, hanno contribuito a questo importante successo - ha aggiunto - Forse da questa vittoria si può trarre un insegnamento: coltivare con continuità una base territoriale, essere presenti sul territorio, non solo parlare del passato, ma anche proporre una visione per il futuro”.