Lavori lungo via Vignolese, Confesercenti chiede di posticipare il cantiere

Pochi giorni fa è stato annunciato che il 10 giugno sarebbero partiti i lavori lungo la strada provinciale 623 via Vignolese, nel tratto compreso tra l'incrocio con via Corticella fino al centro abitato di Spilamberto. Un tratto particolarmente pericolos a causa della strada stretta e sopraelevata, che in passato è stato teatro di numerosi incidenti. Ora Confesercenti chiede di poticipare il cantiere fino alla data del 1 luglio.

Il cambio di data non è casuale. Pur ribadendo l’importanza e la necessità dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza in un tratto stradale pericoloso, Confesercenti si appella agli amministratori dei Comuni coinvolti, specificando che il via del cantiere interferirebbe con la tradizionale fiera di Spilamberto.

Nella seconda metà del mese di giugno - dichiara Confesercenti- si tiene la tradizionale fiera di Spilamberto, da sempre una manifestazione che non manca di attrarre tante persone, anche dal capoluogo. Un momento importante dunque per la comunità e di lavoro soprattutto per tanti operatori commerciali, oltre che ambulanti. Dato il periodo non particolarmente felice per tante piccole e piccolissime attività, dovuto al calo dei consumi, sarebbe sicuramente importante posticipare l’avvio dei lavori all’1 luglio, al termine della fiera, al fine così di offrire agli operatori anche questa possibilità di lavoro.