Ciclabile di via Vittime dell'11 Settembre, iniziano i lavori

Iniziano oggi, con l’accantieramento, ed avranno una durata indicativa di 7 settimane condizioni metereologiche permettendo, i lavori di realizzazione della nuova pista ciclabile che, attraverso via Vittime 11 Settembre, collegherà il quartiere Quattroponti a Borgo Venezia e Pista.

Il quadrante urbano nord ovest di Sassuolo, costituito da due quartieri storici Borgo Venezia - Pista e Quattroponti e l’ampia area industriale, rimane sostanzialmente intercluso dal collegamento con il centro storico: solamente una pista ciclo-pedonale posta in via Ancora può assicurare un collegamento parziale.

La convenzione stipulata tra il Comune di Sassuolo e la ditta Immobiliare F.G. srl, come si ricorderà, prevede la realizzazione di un’opera pubblica che è stata individuata in un percorso ciclabile a totale carico della ditta privata.

La realizzazione del tratto di ciclabile a lato di via Vittime 11 settembre 2001 tra la rotatoria con la strada Provinciale Ancora-Magreta fino all’altra rotatoria al servizio dell’incrocio con viale Regina Pacis, avrà una lunghezza complessiva di 400 metri ed una larghezza costante di 2 metri.

Il progetto prevede di intervenire sul lato nord della strada provvedendo anche al restringimento della stessa. Anche in questo caso oltre a distribuire lo spazio in modo più funzionale tra tutti gli utilizzatori in particolare privilegiando l’utenza debole, si otterrà l’effetto di ridurre la velocità dei veicoli aumentando di conseguenza la sicurezza stradale e riducendo l’inquinamento ambientale dell’area causato dal rumore, smog, polveri sottili ecc.

Sulla base del quadro economico il progetto prevede una spesa complessiva pari ad € 117.193.000 più iva totalmente a carico della ditta Immobiliare F.G. srl. Durante le fasi di cantiere, per permettere lo svolgimento dei lavori in tutta sicurezza, sarà necessario modificare la viabilità in base alle indicazioni dell’ordinanza n° 93 del 4 Maggio scorso. In particolare, da oggi e fino al 24 giugno o, comunque, fino al termine dei lavori dalle ore 8,30 alle 19 in via Vittime 11 Settembre saranno in vigore le seguenti modifiche: tratto compreso tra Via Ancora e Via Regina Pacis: chiusura corsia nord con istituzione di un senso unico alternato con impianto semaforico; divieto di sosta con rimozione forzata sull’intera sede stradale; rotatoria tra Via Vittime 11 Settembre 2001 e Via Regina Pacis: chiusura corsia in uscita dalla rotatoria direzione Ovest (Via Ancora) per il tempo necessario all’esecuzione dei lavori in prossimità della rotatoria stessa.