Ponte Motta resta aperto nonostante la piena, "Grazie ai lavori della Provincia"

L'Assessore alla Viabilità ed alla Protezione Civile del Comune di Cavezzo Filippo Viaggi esprime soddisfazione per la mancata chiusura di Ponte Motta, che, nonostante le piogge dei giorni scorsi, è rimasto aperto consentendo una normale circolazione dei mezzi. Grazie ai lavori svolti di recente su Ponte Motta dalla Provincia di Modena, il franco idraulico è stato innalzato di un metro, portando la soglia di chiusura del ponte da 7,80 a 8,80 metri.

"Prima degl'interventi della Provincia - spiega Filippo Viaggi - con una quantità di pioggia pari a quella caduta nei giorni scorsi avremmo dovuto chiudere il ponte per almeno 3 o 4 giorni, tra passaggio del colmo e deflusso delle acque. Grazie ai suddetti lavori, questo non è successo. A dispetto di coloro che molto spesso si esprimono senza conoscere la materia di cui parlano. Ma sembra sia ormai costume diffuso, almeno nel nostro paese, sentirsi un po' tuttologi. L'obiettivo, raggiunto nel corso di questa Amministrazione, è stato inseguito per anni. Voglio quindi ringraziare la Provincia di Modena che con il suo lavoro ci ha consentito di tagliare questo traguardo così ambito".