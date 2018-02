Elezioni 2018 | Lega. Piastra: "Controllo dei confini e flat tax"

Prosegue la rubrica dedicata alle elezioni politiche del 4 marzo 2018, con le interviste ai candidati locali. E' la volta di Carlo Piastra, a lungo segretario dei giovani della Lega Nord in regione e che per questa tornata elettorale si propone come capolista alla Camera nei collegi plurinominali di Modena e Ferrara.

La Lega potrebbe arrivare seconda come forza politica nel territorio modenese, quanto ha contribuito il lavoro sul territorio e quanto il ruolo del suo leader?

Una Lega rinnovata sul territorio con tanti giovani in gamba e penso che tanti frutti saranno colti grazie a loro. Tuttavia è evidente che la figura di Matteo, è quella predominante tra i leader italiani in quanto è quello più carismatico, e più capace di comunicare idee e valori.

La Lega ha abbandonato il termine “nord” per la prima volta. La questione settentrionale e’ stata abbandonata definitivamente oppure e’ solo una questione legata a questa tornata elettorale?

Noi crediamo fortemente nel federalismo come dalle origini di questo partito, ma ad oggi la questione non è più tra nord e sud, perché il nemico non si trova più soltanto a Roma ma anche a Bruxelles. A differenza di altri però noi non parliamo solo di contrasto ad un sistema che ha messo in ginocchio i nostri territori, ma diamo anche delle risposte, risposte concrete che abbiamo già messo in atto in regioni dove la Lega governa da tempo e bene come la Lombardia e il Veneto. E queste si sono aggiunti quei comuni emiliani, oggi della Lega, come Vignola, Terre del Reno, Bondeno e Finale Emilia, il cui modello è esportabile a tutta la regione.

Matteo Salvini ha ottenuto un’accoglienza molto numerosa al Mercato Albinelli. Rispetto a solo 5 anni fa, cosa e’ cambiato nell’opinione pubblica?

Credo che la gente sia alla ricerca di risposte e quindi la connessione tra Matteo e i cittadini sia fondamentale. Lo slogan della nostra campagna elettorale non è stato quello di una rivoluzione fine a sé stessa, ma una "Rivoluzione del Buon Senso", ed è grazie a risposte di buon senso che l'Italia può uscire dalla crisi.

Piastra, lei si candida nei territori modenesi e ferraresi, come pensa di poter spostare il voto tradizionalmente di sinistra, e oggi del PD, verso la Lega?

Credo che il modo di fare politica della Lega sul territorio, come gli indiani che avvicinano l'orecchio al terreno e ascoltano i rumori a miglia di distanza, sia quello vincente. Come Lega ci siamo messi ad ascoltare i cittadini, è da mesi che incontro imprenditori di vari settori economici, chiedendo loro di cosa hanno bisogno, perché io non guardo al 4 Marzo, ma a quello che c'è da fare dopo le elezioni. E poi c'è un PD che agevola questo cambiamento di opinione pubblica candidando Casini a Bologna e la Lorenzin a Modena.

Parliamo di sicurezza, quali sono le priorità per la citta’ e con quali metodi di possono risolvere?

Primo obiettivo da perseguire è l'immigrazione controllata, e la conseguente l'espulsione degli immigrati irregolari. E poi è una questione di lavoro quotidiano che parte da più risorse alla forze dell'ordine, più personale che possa lavorare nelle strade e nei quartieri delle nostre città, e poi una riforma della giustizia che preveda la certezza della pena.