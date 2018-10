"Un altro flop culturale", la Lega fa i conti in tasca alla mostra Mutina Splendidissima

In ambito culturale, a Modena, "sembra impossibile conciliare investimenti e risultati": ora spunta un costo monstre, pari a "666.178 euro", ma allo stesso tempo "un risultato imbarazzante". E sarebbe "l'ennesima prova della disastrosa gestione Muzzarelli-Cavazza, incapaci di portare a casa risultati: senza un assessore alla cultura forte e competente, qualunque progetto, Polo della cultura incluso, rischia di fallire miseramente".

È la Lega in città a fare le pulci alla mostra Mutina Splendidissima, di scena dal 25 novembre 2017 all'8 aprile scorso al Foro boario per celebrare i 2.200 anni lungo la via Emilia. Mutina Splendidissima "e carissima, un clamoroso flop costato 666.178 euro: gli spettatori sono stati solo 15.543, comprese le scuole, il rendiconto complessivo supera di oltre 200.000 euro il preventivo iniziale", dettaglia per la Lega Stefano Soranna, diffondendo i resoconti del Comune e parlando, di nuovo, di "scarsa collaborazione" anche in questo progetto con le Gallerie estensi.

Procede nel suo report il leghista: "Nulla da dire sui contenuti, ma i numeri sono impietosi. I visitatori complessivi sono solo 15.543, compresi i 70 gruppi scolastici, difficile non definirlo un flop clamoroso. Per Modena, potremmo dire un film già visto (pensiamo ad esempio al Mata, Manichino e Mostra sulle figurine)".

Leggendo il rendiconto finanziario definitivo del 3 settembre 2018, firmato dalla direttrice Francesca Piccinini, il totale delle spese è esattamente pari a 666.178,23 euro contro un preventivo iniziale di 396.000. Proprio le spese di sorveglianza risultano incidere in maniera consistente, continua Soranna segnalando ad hoc "70.301,70 euro (il preventivo era di 50.000)": poi, "un piano di comunicazione costato 62.872,63 euro (suddiviso fra vari fornitori) che evidentemente non è risultato particolarmente efficace".

(DIRE)