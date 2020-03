Approvazione del bilancio, la Lega chiede di rimandare la votazione

Il 26 marzo è stato convocato il Consiglio comunale per la votazione del bilancio previsionale dell'amministrazione, "l'atto politico più importante per chi ha il dovere di amministrare la città", ma "siamo in una situazione emergenziale che nessuno poteva prevedere e che sta sconvolgendo la normale vita quotidiana". È il gruppo della Lega in Comune a Modena a chiedere di far slittare la votazione del bilancio, per via dell'emergenza coronavirus.

Spiega il consigliere leghista Giovanni Bertoldi: "La Lega Modena, come atto legittimo e responsabile, ritiene opportuno che l'approvazione del bilancio venga spostata ad altra data anche se questo comporta un esercizio provvisorio. Il decreto Cura Italia prevede il possibile differimento al 31 maggio per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali".

In ogni caso, Bertoldi ne approfitta per entrare nel merito del provvedimento: nella presentazione del bilancio, prima delle discussioni in seduta consiliare, "il sindaco ha proposto un aumento dell'Irpef che allo stato attuale, viste le inevitabili ricadute economiche alle quali andranno incontro le famiglie, ci sembra assolutamente inopportuno e pertanto non mancheremo di contrastarlo".

