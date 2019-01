Inquinamento, la Lega pressa Muzzarelli: "Insieme alle auto fermare anche l'inceneritore"

"Le misure 'emergenziali' adottate dall’Amministrazione Comunale finora si sono rivelate poco efficaci e non bastano certamente a migliorare la situazione". E' questa l'osservazione - lampante per tutti - che ha effettuato oggi anche la Lega di Modena, in una nota a firma dell'attivista Andrea Molinari, che punta però il dito contro l'Amministrazione Comunale.

"Oltre a bloccare i veicoli più inquinanti (personalmente in giro non ho visto però alcun controllo), bisognerebbe intervenire anche su altri fronti. Quali ad esempio le emissioni dell’inceneritore di Via Cavazza e di alcune industrie insalubri come le Fonderie Cooperative che vanno ancora a carbone", sostiene Molinari. La Lega formula quindi una proposta e chiede quindi che in caso di tre giorni consecutivi di sforamento delle PM10 venga adottata, quale misura emergenziale in concomitanza al blocco del traffico per i mezzi più inquinanti, anche la sospensione delle attività dell’inceneritore e di quelle come la fusione a carbone.

Una provocazione, quella del Carroccio, che appare tuttavia difficilmente sostenibile visto i costi e le modalità di esercizio di impianti industriali complessi che non possono "essere tenuti in garage" come una semplice automobile.

"Inoltre sarebbero utili incentivi economici ai privati per cambiare le vecchie caldaie in favore di quelle di nuova generazione, più sicure e meno inquinanti. Il Sindaco ha il dovere di intervenire subito per tutelare la salute dei cittadini, in particolar modo quella delle fasce più deboli ed esposte a questo grave problema di inquinamento, cioè anziani e bambini", chiosa il leghista.