Liberi e Uguali: "Grazie di cuore ai modenesi che ci hanno scelto"

Liberi e Uguali Modena esprime gratitudine ai 17.702 (4.45%) modenesi che hanno scelto la nostra Lista alla Camera e ai 15.819 (4.38%) che ci hanno scelto anche al Senato.

"Non è andata come speravamo ma nel risultato - commentano da LeU di Modena - chiaramente al di sotto delle aspettative, risulta particolarmente importante per noi il voto della città capoluogo dove abbiamo raggiunto il massimo dei consensi con 6.960 voti, pari al 6.71%. Purtroppo la partecipazione al voto ha visto un calo anche nei nostri territori."

Continua LeU: "Come siamo usi fare, prima di esprimere giudizi definitivi e indicare le strategie per il futuro, abbiamo iniziato l'analisi dettagliata del voto e sulla base di questa avvieremo un più esteso confronto con gli attivisti e gli elettori al termine del quale diremo la nostra."