Regionali. La lista Bonaccini Presidente punta sull'imprenditoria

Insieme alle liste di partiti e movimenti tradizionali, ieri sono state presentate anche le liste "civiche" a sostegno dei due principali candidati alle elezioni regionali del 26 gennaio prossimo: una scelta condivisa sia da Stefano Bonaccini che da Lucia Borgonzoni per ampliare le fila dei sostenitori e coinvolgere un maggior numero di politici e rappresentanti della società civile nella bagarre elettorale. Il presidente uscente, a Modena, ha puntato decisamente sull'imprenditoria, posizionando ai primi tre posti della sua lista altrettante imprenditrici molto note.

In testa a tutti Eugenia Bergamaschi, presidente autosospesa di Confagricoltura Emilia Romagna. Accanto a lei c'è Erika Coppelli, presidente de "Il Tortellante", l'associazione che si occupa di recupero dei ragazzi affetti da autismo attraverso la produzione di pasta fresca, con il sostegno della famiglia di Massimo Bottura. In terza posizione Chiara Giovenzana, biotecnologa con un'importante sperienza all'estero e rientrata in italia con ruoli manageriali.

A loro si aggiunge un ruolo molto più politico, quello della capogruppo del Pd sassolese Giulia Pigoni, la cui candidatura fuori dalle fila ufficiali dei Dem ha causato qualche mal di pancia.

Completano il novero degli otto candidati quattro uomini: Roberto Adani, ortopedico del policlinico, Damiano Pietri, imprenditore e presidente dei Giovani di Confartigianato, Maurizio Borsari e Stefano Tortini