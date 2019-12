Elezioni Regionali, i candidati di +Europa nel collegio di Modena

Nella coalizione di centrosinistra alle prossime elezioni regionali figura - insieme ad altre 5 liste - anche quella di +Europa, il movimento fondato da Emma Bonino che per l'occasione riunisce anche quelli del Partito Socialista (PSI) e dei Repubblicani (PRI), insieme a sostegno del candidato Stefano Bonaccini.

Nel collegio modenese sono stati scelti i sequenti candidati: Giovannoni Ruben, Castiello Anna, Cristoni Paolo, Manni Marcella, Briscagli Giampaolo, Mussini Vanessa, Savino Teresa, Montanari Ivan.

"Abbiamo deciso fosse l'occasione di metterci in gioco. Sappiamo che non è il contesto favorevole per un voto di opinione - ha dichiarato il segretario di +Europa Benedetto Della Vedova in sede di presentazione - Qui Salvini sta tentando un'opa nazionalista, una guida anti-europea sarebbe tafazziana in una Regione che cresce soprattutto grazie all'export".

Bonaccini, di fronte ai candidati della lista, si è detto "onorato di avere Bonino accanto a me. Questo è un centrosinistra molto nuovo. Se alzassimo i muri come qualcuno chiede rovineremmo metà della nostra economia".

