Regionali. I nomi dei candidati modenesi della lista Europa Verde

Europa Verde, la formazione ambientalista della coalizione che sostiene Stefano Bonaccini alle prossime elezioni regionali del 26 gennaio 2020, sarà presente con il proprio simbolo e proprie candidate e candidati in tutte le circoscrizioni dell’Emilia-Romagna. La raccolta firme ha avuto successo e i "Verdi" potranno quindi partecipare come da tradizione alla competizione elettorale nell'ambito del centrosinistra.

A Modena sono stati individuati 8 candidati, tra cui gli esponenti locali del partito e componenti della maggioranza. Questi i nomi in ordine di candidatura: Aime Paola, Berardi Francesca, Cerami Lillo Bruno, Cerillo Fiorella, Filippi Alessandra, Ganzerli Simone, Giuliani Giorgio e Sassi Marco.

"Abbiamo raggiunto il primo obiettivo che ci eravamo dati: essere presenti con le nostre liste, a sostegno di Stefano Bonaccini, in tutte le circoscrizioni dell'Emilia-Romagna - hanno dichiarato Silvia Zamboni e Paolo Galletti, i coportavoce di Europa Verde Emilia-Romagna e candidati a Bologna - Solo Europa Verde può garantire un'autentica svolta ecologista dell'Emilia-Romagna, per affrontare l'emergenza climatica e promuovere la green economy. Per noi parla la nostra storia, fatta di decenni di militanza ambientalista nei Verdi. Diffidate dalle imitazioni improvvisate che fanno riferimento a partiti negazionisti della crisi climatica. Quello delle firme - concludono Zamboni e Galletti - è solo il primo traguardo ma ci dà slancio verso il 26 gennaio, per l'affermazione di Europa Verde, per la vittoria di Bonaccini e per fare dell'Emilia-Romagna una regione sempre più ecologista e solidale, all'altezza delle migliori esperienze nord-europee".