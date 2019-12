Elezioni Regionali, i candidati della Lega. Ritorna in campo di Isabella Bertolini

Stefano Bargi, consigliere regionale e capogruppo uscente, Isabella Bertolini, avvocato, già parlamentare, Federica Boccaletti, giornalista, capogruppo della Lega in Comune a Carpi, Roberto Garuti, imprenditore, Cristina Girotti Zirotti, consigliere e segretario Lega a Castelfranco Emilia, Roberto Lodi, avvocato e storico consigliere comunale di Mirandola, Simona Magnani, ingegnere e consigliere provinciale, Simone Pelloni, sindaco di Vignola.

Sono questi i candidati alle Regionali della Lega per il collegio di Modena, nella lista che sosterrà Lucia Borgonozoni. Insieme agli esponenti leghisti rappresentativi delle diversi latitudini della provincia modenese, a spiccare in lista è certamente il nome di Isabella Bertolini. La sotrica esponente di Forza Italia e del Popolo della Libertà rilancia dunque la propria avventura politica in questa tornata elettorale, dopo anni di assenza dalla scena pubblica. Un tentativo da parte della Lega di aprirsi ad un elettorato cattolico e liberale che finora non è stato rappresentato dalle istanze salviniane.

"Una squadra composta da tanti amministratori, giovani, professionisti, persone capaci e di esperienza - ha spiegato Lucia Borgonzoni, candidata presidente della Regione - La Lega, primo partito in Regione Emilia Romagna, è pronta a dare un contributo di grande rilevanza su tutti i temi, soprattutto sui temi della sicurezza, della lotta all'immigrazione senza controllo voluta dal Pd in questi anni e per la tutela del lavoro e delle nostre imprese. Taglio a burocrazia e taglio alle tasse saranno la nostra priorità".