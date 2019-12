Elezioni Regionali. Debutta anche a Modena la lista del partito paneuropeo Volt

Più di 900 firme per il partito paneuropeo Volt nella sezione di Modena, che termina oggi le pratiche burocratiche per presentarsi alle elezioni regionali in Emilia-Romagna nella coalizione di centrosinistra a supporto del governatore uscente Stefano Bonaccini. "La soddisfazione più grande per noi è che sempre più persone, quando ci presentiamo in piazza, dicono di conoscerci già o di averci già sentito. Segno che il partito si sta facendo strada in un clima politico generale molto polarizzato e poco facile", sottolineano gli attivisti.

Per la circoscrizione elettorale di Modena il candidato capolista è Alessandro Lima, giovane account manager sassolese. Gli altri candidati sono Margherita Ippolito, Francesco Marino, Emanuela Ferrari, Giorgio Ippolito, Marianna Guareschi e Cristina Lattuca.

Il partito si presenta come paneuropeo, progressista e ambientalista. La sua particolarità è quello di presentarsi in tutti gli stati europei con un

programma comune, declinato poi secondo il contesto del territorio. Per l'Emilia-Romagna, i punti che il movimento politico sostiene sono la sostenibilità ambientale, attraverso pratiche di defiscalizzazione e di incentivi alle aziende che decidono di convertirsi al green; la sanità in una regione che "già funziona bene su questo versante - precisano i volontari - ma che certamente presenta ancora criticità come nel caso delle lunghe liste di attesa" e che può solo beneficiare dell'introduzione della figura dello psicologo di base; infine il pilastro dell'istruzione, formazione e lavoro, che secondo il partito va incrementato per evitare la cosiddetta "fuga di cervelli" e per aumentare le capacità di un territorio dove comunque la disoccupazione resta a livelli inferiori rispetto alle altre regioni italiane, "ma va fatto molto di più" ricordano i volontari.