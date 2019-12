Regionali. Presentata la lista di Forza Italia: "Pronti a dare una spallata alle sinistre”

Forza Italia ufficializza la lista per le prossime elezioni regionali e promette battaglia: "Siamo l’unica alternativa – spiega il Commissario provinciale del partito Piergiulio Giacobazzi – seria e credibile per sconfiggere le Sinistre". Già da diverse settimane erano noti i primi due candidati di punta della lista berlusconiana: il consigliere uscente Andrea Galli e il consigliere provinciale Antonio Platis. In questo particolare periodo, in cui i sondaggi non sorridono agli azzurri, pare che l'elezione sarà una sfinda interna tra i due, sostenuti da diversi ambienti del partito modenese.

A loro si aggiungono l’ex capogruppo di Forza Italia a Carpi, l’ingegnere Massimo Barbi ed il fisico e docente Giorgio De Cicco, mentre le donne ‘azzurre’ saranno Paola Pasquali, già candidata sindaco a Fanano e attivissima consigliera del Frignano, Federica Fontana, forte dell’exploit alle scorse comunali a Modena, Moira Stefani, storica militante e colonna di Vignola, ed Elisabetta Cadossi, avvocato a Carpi.

“Abbiamo composto la lista garantendo la rappresentanza a tutti i territori, alle professioni e alle diverse sensibilità che caratterizzano uno storico partito come Forza Italia. La nostra forza è pronta al cambiamento epocale dopo anni di monocolore della sinistra e si candida ad essere il punto di equilibrio per affrontare al meglio la complessità delle sviluppo sociale ed economico della Regione", chiosa Giacobazzi.