I giovanardiani pronti con una lista "aperta" e il pieno appoggio al candidato Prampolini

La nebbia piuttosto fitta che avvolge lo schieramento del centrodestra modenese incomincia a diradarsi, pur senza rivelare ancora il mosaico nella sua completezza. Ad aggiungere un tassello è stato oggi Idea Popolo e Libertà, il movimento dei popolari liberali fondato dal senatore Carlo Giovanardi, che ha presentato alla stampa le proprie intenzioni in vista del voto 2019. Idea animerà una lista civica di centrodestra, della quale non si conoscono ancora simbolo definitivo e candidati: nell'intenzione dei responsabili locali del partito si tratta infatti di un progetto aperto, nel quale potrebbero confluire diversi soggetti ed esperienze del centrodestra locale, non più organiche ai partiti tradizionali.

Una fase di indeterminatezza che rispecchia un quadro politico non certo armonioso sul fronte delle attuali opposizioni cittadine. Tuttavia Idea - come ha spiegato il responsabile provinciale Bruno Rinaldi - è ferma nella convizione di sostenere il candidato sindaco della Lega Nord Stefano Prampolini, per il quale si attende a breve una presentazione ufficiale nonostante i malumori intercorsi tra il Carroccio, Forza Italia e Fratelli d'Italia su un nome imposto dai leghisti senza una fase di confronto.

"Il dottor Prampolini è persona seria, capace e onesta, assolutamente in grado di gestire un'amministrazione comunale come quella di Modena - ha spiegato Rinaldi - E' opportuno compattare il centrodestra il più possibile e la nostra presenza va anche in questa direzione: auspichiamo che tutto il centrodestra conluisca a supportare Prampolini, che ha un profilo che si adatta assolutamente a tutte le sensibilità che sono all'interno della nostra parte politica".