Elezioni 2019, presentata la Lista civica Laboratorio Carpi

È stata presentata martedì in una sala affollata la lista Laboratorio Carpim in corsa per le rprossime elezioni comunali. Si tratta di una lista civica guidata dal medico Fabrizio Artioli ed è un nuovo soggetto politico che raccoglie persone del mondo del volontariato, della sanità, delle professioni, della cultura e tanti giovani per rilanciare un progetto di partecipazione politica. Laboratorio Carpi sostiene il candidato sindaco del centrosinistra Alberto Bellelli, con un proprio contributo programmatico di idee e proposte.

"Pur essendo una nuova realtà è la prima lista a presentarsi ai nastri di partenza, con già dieci pagine di proposte programmatiche che verranno discusse nei prossimi giorni in tavoli di lavoro tematici. Avremo cura dei cittadini e di Carpi e saremo un laboratorio di idee – dichiarano i componenti di Laboratorio Carpi - Pronti ad accogliere contributi, proposte e persone”.

La lista conta già 11 uomini e 8 donne pronte a candidarsi e può già presentarsi ufficialmente, ma in questi giorni stanno arrivando nuove adesioni e sostegni, per cui si è deciso di tenere aperto ancora un dialogo di confronto prima di chiudere la sua composizione. Tra loro studenti, professionisti, lavoratori, esponenti del mondo della cultura e del volontariato. C’è chi è stato Preside di scuola, chi ha diretto reparti medici o imprese. Di seguito la lista: Artioli Fabrizio, medico, primario ospedaliero, Aristarci Antonella, infermiera del Centro Salute Mentale, Bedogni Fausto, ex Preside di scuola, Bicchieri Giacomo, studente universitario, Bizzoccoli Umberto, analista programmatore, Caliumi Letizia, studentessa universitaria, Gamberini Grazia, psicoterapeuta e regista, Giocolano Ernesto, ex insegnante allenatore di pallavolo, Madonna Armando, regista teatrale, coordina "I Giovani per Carpi", Madonna Silvia, neolaureata, Magnani Giorgio, psichiatra, Mora Maria Letizia, lavoratrice dipendente, volontaria sui temi di tossicodipendenze e alcolismo, Pivetti Fabio, pensionato già dirigente industriale, Raimondi Giuliano, artigiano, Rambaran Dhansaw detto Vittorio, studente universitario, Rossetti Lorella, coordinatrice infermieristica, Rossi Lorella, infermiera, ex coordinatrice in pensione, Setti Alberto detto Aba, consulente informatico, ex Vicesindaco del Comune di Carpi, Zappador Rita, manager artistica.