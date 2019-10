Salario minimo e stop all'autonomia, Potere al Popolo lancia i candidati alle Regionali

Un salario minimo di nove euro all'ora e l'abolizione delle legge regionale urbanistica, orgogliosamente definita dall'attuale giunta Bonaccini "taglia-cemento", per un'Emilia-Romagna che non sia soltanto "una vetrina per turisti" e una via Emilia che vada oltre l'attuale "susseguirsi di cities of food".

E "no" pure all'autonomia differenziata, "che produce esclusi fuori e dentro la regione". Potere al popolo presenta i suoi candidati in Emilia-Romagna oggi, in conferenza al circolo della Bolognina Granma con il portavoce nazionale Giorgio Cremaschi, a partire dall'aspirante governatrice Marta Collot, 26enne di Vittorio Veneto.

Ci sono contatti in corso con altre forze della galassia della sinistra radicale, dall'Altra Emilia-Romagna a Rifondazione, ma al momento si procede con la lista autonoma e Collot incalza: "Siamo stanchi che nel dibattito pubblico non trovino spazio i problemi quotidiani delle persone, dei precari e degli studenti, degli esclusi della politica. Nessuna alleanza con Pd o M5s, la nostra forza e' l'alternativa nel senso di rottura con il sistema proposto da questo genere di partiti. Anche con l'M5s non abbiamo nulla dirci- chiude la candidata di Potere al popolo- visto che ha dimostrato di non rispettare le promesse fatte agli elettori. Sui decreti Sicurezza a livello nazionale, ad esempio, non c'e' nessuna discontinuita' oggi".

Cremaschi lancia sia Collot ("Non e' che candidiamo una precaria, e' che gran parte di noi lo e': non io, che sono un po' anziano e per fortuna ho una pensione normale, in Italia considerata un privilegio") sia tutti gli altri candidati regionali.

A Modena la lista sarà composta da Patrizia Manzini, Alice Miglioli, Francesco Fida, Samuele Serafini, Flavio Costantino Mario Novara, Maria Gioia Caleffi, Annamaria Raiola, a Reggio Emilia Sara Cocconi, Davide Leoni, Alessandro Medici, Giulia Turrini, Stefano Carosino.

(DIRE)