Nasce la lista "Sinistra Civica Formigine", Claudio Botti candidato sindaco

Sinistra Civica Formigine: questo il nome della lista civica da poco costituita che concorrerà alla tornata elettorale il 26 maggio prossimo con il proprio candidato sindaco, Claudio Botti. La lista nasce da diversi soggetti politici, associazioni, e semplici cittadini, con la volontà di dare un’alternativa che si colloca a sinistra del Partito Democratico e che raggruppa tutte le forze di Sinistra del territorio.

"Non vogliamo essere una contrapposizione all’amministrazione uscente, ma piuttosto una valida alternativa propositiva - spiegano i promotori - Una lista che nasce dalla volontà dei cittadini di essere parte attiva del processo amministrativo di Formigine, dalla volontà di cambiare le cose partendo dal basso, dai territori, da quelle frazioni spesso sconnesse dalla vita centrale del paese".

Importante attenzione viene data anche alla questione ambientale e alla difesa del nostro bel territorio. "Per queste e molte altre ragioni abbiamo ritenuto necessario metterci in gioco, impegnandoci in maniera attiva. È ora che i formiginesi tornino a essere parte attiva della città e delle sue decisioni con un Sindaco loro reale rappresentante", chiosa il movimento.