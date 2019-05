Modena Ora, i 32 candidati a sostegno di Cinzia Franchini

Imprenditori, commercianti, insegnanti e persone impegnate nel mondo dello sport e del volontariato. Ecco i 32 candidati della lista Modena Ora che sostiene Cinzia Franchini come sindaco. Capolista è Stefano Bellei, candidato sindaco cinque anni fa per la Lega Nord.

“La nostra è una lista civica e quasi tutti i candidati sono alla loro prima esperienza politica, del resto anche per me è la prima volta, nonostante l’impegno di tanti anni in associazione di categoria – spiega Cinzia Franchini -. Chi viene da un percorso politico proprio, come il Grande Nord o il Psi, ha rinunciato ai suoi simboli di partito per aderire a un progetto che vuole essere lontano dai partiti. Correremo da soli, fuori dai due principali schieramenti, alternativi sia al Pd di Muzzarelli che alla Lega di Prampolini: il primo ha dimostrato coi fatti di non aver mantenuto le promesse fatte 5 anni fa, il secondo completamente a traino di Salvini e senza alcuna visione di città. Tre i punti cardine del nostro programma elettorale scandito su 12 Ore: lavoro, con la proposta di un assessorato alla semplificazione, ambiente con lo stop per 5 mesi all’anno all’inceneritore e legalità con un impegno vero e costante contro il radicamento mafioso. Ci rivolgiamo a tutti i modenesi che vogliono cambiare rotta con coraggio e fuori dalle appartenenze, in particolare agli elettori 5 Stelle che oggi si sentono traditi dal Movimento in cui hanno creduto”.

Ecco i nomi dei 32 candidati in lista: