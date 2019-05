Elezioni Carpi 2019, corsa a quattro per la città dei Pio

Sono quattro i candidati sindaco che il 26 maggio concorreranno per la plotrona di primo cittadino a Carpi, in una campagna elettorale quantomai complessa e attraversata da polemiche e inchieste giudiziarie che non hanno certo creato un clima di sana competizione elettorale. Tuttavia, i cittadini saranno chiamati a scegliere tra i quattro pretendenti e tra le 10 liste che li sostengono.

Alberto Bellelli si ricandida alla guida della coalizione di centrosinistra, la più numerosa, che raduna ben 6 liste. Dall'altra parte dello schieramento il centrodestra ha scelto la giornalista Federica Boccaletti, sostenuta da Forza Italia e da una lista che unisce Lega e Fratelli d'Italia. Monica Medici, consigliere comunale uscente, sarà invece la candidata del Movimento 5 Stelle, che ovviamente corre in solitaria. Loutsider è Michele Pescetelli, che guida il progetto civico di Carpi Futura.

Di seguito le liste dei candidati consiglieri:

Carpi Futura - a sostegno del candidato sindaco Michele Pescetelli

Candidati consiglieri: Verrini Giorgio, Alboresi Andrea, Allesina Gilberto, Andreoli Roberto, Arletti Roberto detto Roboe, Baraldi Paolo, Bellelli Stefania, Bertelli Nadia, Bosi Rita, Colli Anna, Fieni Enrico, Gasparini Giulio, Guidetti Caterina, Mocati Paola, Morello Antonio, Pallavicini Lorenza, Pivetti Giliola, Ranieri Carmine, Righi Eugenio, Romano Paolo, Romano Leonardo, Stocchetti Tommaso, Vascotto Sergio, Verrini Lucia.

Forza Italia - a sostegno del candidato sindaco Federica Boccaletti

Candidati consiglieri: Barbi Massimo, Benetti Cecilia, Pavesi Enrico detto Pave, Sgarbi Sofia, Cavazzoli Giorgio detto Giorgio, Sueri Raffaella, Zannoni Mathieu, Donzelli Beatrice, Carretti Francesco Dmitri, Rocchi Paola, Aguzzoli Matteo, Bertellini Vanna, Pignatti Dario, Ascari Alessandra, Bassi Gian Luca, Vidmanic Gabrijela, Musumeci Salvatore, Gallesi Magda, Cammarata Alfonso, Martinelli Eletta, Ferrari Lorenzo, Russo Maria Rosaria, Ippolito Giovanni, Lombardi Salvatore

Federica Boccaletti Sindaco - Lega Salvini Premier – Fratelli d’Italia - a sostegno del candidato sindaco Federica Boccaletti

Candidati consiglieri: Bonzanini Giulio, Dondi Massimiliano, Gilioli Luigi, Sacchi Nicola, Ferrari Marta, Russo Antonio, Savoiardi Sara, Cremonini Luca, Silvestri Roberta, Papeo Francesco, Santonastasio Pietro detto Piero, Arletti Annalisa, Lamberti Massimo, Ferrari Elena, Bazzoni Rossano, Radatti Rosa, Corradini Gianluca, Gilioli Sofia, Ferrari Dario, Palmieri Virginia, Andreini Lino, Guidi Deanna, Ferrari Alberto.

Verdi Sole che Ride - a sostegno del candidato sindaco Alberto Bellelli

Candidati consiglieri: Artioli Andrea, Battini Fabio, Bergamaschi Annalisa, Bertani Auro, Bortoli Emer, Chiessi Vitor, Di Tanna Luca, Diazzi Giorgio, Guerzoni Nicola, Guidetti Sandra, Luongo Crescenzio, Malagoli Paola, Parente Elisa, Sacchi Lorenza, Stabellini Stefano, Tufo Vincenza.

Lista Civica Bellelli Sindaco - a sostegno del candidato sindaco Alberto Bellelli

Candidati consiglieri: Berni Paola, Bonatti Rubes, Gasparini Paola, Capone Sergio, Lugli Raffaella, Fontanesi Carlo Alberto, Macrì Maria Giovanna, Guerzoni Gianni, Martinelli Federica, Malavasi Ercole, Obici Chiara, Mattioli Alberto, Pavesi Simonetta, Melegari Massimo, Santi Anna Maria, Venturi Romeo.

La sinistra per Carpi - a sostegno del candidato sindaco Alberto Bellelli

Candidati consiglieri: Arisi Emilio, De Luise Martina, Artioli Alberto, Meschieri Marinella, Lugli Giorgio, Malavasi Enrica, Po Vanni, Martinelli Maura, Saltini Lucio, Morselli Adriana, Borghi Fabrizio, Ferrari Marcella, Sogari Remo, Boni Fabrizio, Dondi Giancarlo, Tabelli Sandra, Gualandi Samuela, Goldoni Magda, Fantuzzi Fabiana.

Carpi Comune - a sostegno del candidato sindaco Alberto Bellelli

Candidati consiglieri: Artioli Luca, Bertesi Emanuele, Bertoncelli Nicola, Bovi Sarah, Calzolari Luigi, Cavicchioli Marco, Chierici Claudio, Cornia Valeria, Delizia Emanuele Pasquale, Fedrigotti Luca detto Pule, Frascarolo Angelo, Galantini Cesare, Gallo Corrado, Giannico Giuseppa detta Pina, Gilioli Giliola, Giordano Andrea, Gravina Mariangela, Mantovi Maria Pia, Marzi Nora.

Partito Democratico - a sostegno del candidato sindaco Alberto Bellelli

Candidati consiglieri: Agnoletto Arianna, Bizzarri Andrea, Borsari Paola, Boni Lorenzo, Campioli Stefania, Cardinazzi Matteo, Cipolli Federica, Casari Paolo, Conte Eliana, D'Orazi Mauro detto Dorry, Davolio Nadia, Grandi Fabio, Ferrari Claudia, Marcazzan Leonardo, Garuti Stefania, Maestri Giovanni, Ligabue Manuela, Maio Maurizio, Luppi Cristina, Pinotti Brenno, Panini Giannina, Reggiani Marco, Portente Giulia, Truzzi Marco.

Laboratorio Carpi - a sostegno del candidato sindaco Alberto Bellelli

Candidati consiglieri: Artioli Fabrizio, Aristarci Antonella, Bedogni Fausto, Bicchieri Giacomo, Bizzoccoli Umberto, Bussei Nadia, Caliumi Letizia, Gamberini Grazia, Giocolano Ernesto, Madonna Armando, Madonna Silvia, Magnani Giorgio, Mora Maria Letizia, Pivetti Fabio, Raimondi Giuliano, Rambaran Dhansaw detto Vittorio, Rossetti Lorella, Rossi Lorella, Setti Alberto detto Aba, Zappador Rita.

Movimento 5 Stelle - a sostegno del candidato sindaco Monica Medici

Candidati consiglieri: Gaddi Eros Andrea, Aldrovandi Alice, Bisi Stefano, Barba Domenico, Tosatti Maria Grazia, Sposito Luigi, D'Alessio Marco, Corradini Barbara, Stevanin Paolo, Anziano Angelo, Graziano Stefania, Bigi Mario, Mantini Mario, Ferrari Patrizia, Branchini Andrea, Righi Andrea, Gualdi Emanuela, Antonioni Claudio, Saracino Luigi, Lugli Giuliana, Gattuso Danny.

Gallery