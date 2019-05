Elezioni Castelfranco Emilia 2019, sono 11 le liste in corsa

E' una tornata elettorale affolata a Castelranco Emilia, dove il 26 maggio si contenderanno la poltrona di sindaco sei diversi candidati, sostenuti da 11 liste. Il centrosinistra candida l'assessore uscente Giovanni Gargano, sostenuto da tre liste; il centrodestra ha invece scelto Modesto Amicucci come aspirante primo cittadino: anche Amicucci può contare sull'appoggio dei tre partiti tradizionali della coalizione. Il Movimento 5 Stelle candida invece Ugo Piacquadio.

Tra le liste civiche è in corsa invece Obiettivo Castelfranco Emilia, guidata da Rosario Boccia; a questa si aggiunge la Lista Civica Frazioni e Castelfranco, con la rinnovata candidatura di Silvia Santunione. Completa il quadro Castelfranco Emilia Cambia, frutto di un progetto civico difffuso in altri comuni della provincia e in questo caso coagulato intorno al candidato Giuseppe Guberti.

Di seguito le liste dei candidati consiglieri:

Obiettivo Castelfranco Emilia - a sostegno del candidato sindaco Rosario Boccia

Candidati consiglieri: Khalid Al Rababa', Alfreda Buonanno, Stella Campisi, Angelica Cavaliere, Alberto Corcetti, Rocco Daniel Cuccaro, Giulia Forni, Nicola Garofalo, Giuliana La Rocca, Maurizio Lanzotti, Raffaele Madonna, Davide Malagoli, Eleonora Munari, Vincenzo Orabona, Angelo Pizzolla, Rita Saba, Lavjit Singh, Matteo Socini, Giovanni Spitaleri, Emilian Stafa, Silda Sulmina, Antonia Tagliafierro, Monica Vecchi, Mario Cannoletta.

Liberi di scegliere - a sostegno del candidato sindaco Modesto Amicucci

Candidati consiglieri: Marco Vignali, Marzia Bernardi, Christian Benassi, Monica Busi, Gian Luca Boschi, Pamela Colaberardino, Barbara Gherardi, Nicolò Ferrara, Amos Gusmani, Maria Luisa Lombardi, Elena Marotta, Giuliano Magnoni, Giorgio La Viola, Daniela Tabellini, Claudio Malavasi, Fiorenzo Manfredi, Eliana Tabellini, Marco Masetti, Silvana Prandini, Andrea Ognibene, Melissa Turchi, Fabio Pasquali, Lorena Vignali, Gino Maccaferri.

Lega Salvini Premier - a sostegno del candidato sindaco Modesto Amicucci

Candidati consiglieri: Cristina Girotti Zirotti, Andrea Corazza, Angela Piccioli, Andrea Di Fruscia, Assunta Caruso, Carlo Mantovani, Caterina Bedostrim, Davide Bellentani, Elena Amadeo, Domenico Grispino, Elisa Tedeschi, Enrico Fantuzzi, Ewa Bochocka, Ermanno Pedroni, Luana Marinelli, Fabio Gatti, Luisa Tarabusi, Gianluca Tomesani, Massimo Sangiorgi, Massimo Zannito, Michele Sardone, Stefano Mattioli, Tony Parrinello, Vito Recchiuto.

Fratelli d’Italia - a sostegno del candidato sindaco Modesto Amicucci

Candidati consiglieri: Rosetta Vernillo, Salvatore Calafato, Pierluigi Campoli, Rita Chiumera, Federica D’Amico, Laura Ebraico, Marco Gabbiadini, Cinzia Galletti, Jessica Just, Carlotta Luppi, Enrica Martignoni, Giorgio Pagano, Floriana Perez, Vincenzo Pezzullo, Marino Schiavina, Loris Stanca.

Forza Italia - a sostegno del candidato sindaco Modesto Amicucci

Candidati consiglieri: Rosanna Righini, Luigi Chieppa, Marco Grassigli, Mattia Berveglieri, Salvatore Iavarone, Giulio Mignogna, Umberto Galavotti, Raffaele Dattolo, Pietro Pagnoni, Rosa Zangara, Concetta Torchia, Claudio Lenzarini, Lidia Amalia Venturi, Sandra Lenzarini, Angelina Venturi, Franco Sola, Costanza Dall’Agnol, Antonio Petrella, Anna Radatti.

Castelfranco Emilia Cambia - a sostegno del candidato sindaco Giuseppe Guberti

Candidati consiglieri: Giuseppe Segretario, Valentina Bonora, Luca Bozza, Soemia Cristoni, Giuseppina Romano, Sumanpreet Kaur, Rosario Tammaro, Antonietta Marano, Elena Galasan, Roberta Pia Fabiano, Assunta Cesarano, Fabio Puggioni, Parshotam Lal Sheemar, Mario Pulga, Luigi Russo, Carmela Segretario, Giovanni Desantis, Emanuela Becagli, Gideon Kusambiza, Simona Ganassi.

Lista Civica Frazioni e Castelfranco - a sostegno del candidato sindaco Silvia Santunione

Candidati consiglieri: Claudio Carini, Roberta Gardosi, Gianni Monduzzi Donazzi, Andrea Temellini, Viviana Guermandi, Enrico Crabbi, Cesare Schiavi, Beatrice Bompani, Davide Brighetti, Paola Mai, Andrea Rovatti, Claudio Zappacosta, Valeria Cennamo, Mauro Tabellini, Antonella Marino, Fausto Negrini, Giulia Ballotta, Valerio Maccaferri, Cinzia Bartolacelli, Nadia Marchesini, Marco Andreotti, Laura Volpi, Paola Zacchi, Renzo Vecchi.

Partito Democratico - a sostegno del candidato sindaco Giovanni Gargano

Candidati consiglieri: Denis Bertoncelli, Basma Aissa, Matteo Ballotta, Milena Balestrazzi, Giuseppe Caselli, Rita Barbieri, Gabriele Conticelli, Romana Baruffato, Salvatore D’Orta, Susanna Bianconi, Giovanni Marrone, Silvia Cantoni, Antonio Palmegiani, Maurizia Cocchi Bonora, Luca Petrucci, Monica Guarracino, Giampiero Po, Paola Cuoghi, Fausto Roncarati, Alessandra Marchese, Andrea Saltini, Luisa Savigni, Alessandro Salvioli, Ilaria Sita.

Forte Urbano - a sostegno del candidato sindaco Giovanni Gargano

Candidati consiglieri: Diego Montanari, Stefano Romano, Claudio Romani, Francesca Capuozzo, Roberta Maini, Luca Righi, Andrea Ghermandi, Patrizia Turrini, Paolo Greco, Sabato Tufano, Luciana Monari, Marco Riccio, Carmela Sarpa, Matteo Casarini, Daniela Palmieri, Vanessa Poppi, Stefano Servadei.

Idee in Comune - a sostegno del candidato sindaco Giovanni Gargano

Candidati consiglieri: Valentina Graziosi, Devid Ghermandi, Sarah Testoni, Gennaro Monaco, Claudia Binetti, Ali Benkouhail, Silvia Dondi, Andrea Cestari, Zeinab El Sadany, Giulio Congiu, Silvia Macchi, Pier Francesco Fabbri, Clara Grilli, Giorgio Fruggeri, Federica Merighi, Pietro Gerardi, Ottavia Prandini, Paolo Malvone, Ornella Patri, Alfonso Martiello, Francesca Romagnoli, Riccardo Natali, Francesca Serafini, William Venturelli.

Movimento 5 Stelle - a sostegno del candidato sindaco Ugo Piacquadio

Candidati consiglieri: Laura Bottinelli, Domenico Guastamacchia,Roberta Di Francesco, Marcello Acquaviva, Hiba Hati, Alessandro Meloro, Anna Di Chiara, Mirco Cassanelli, Paola Bompani, Renato Nocera, Sabrina D’Angelo, Michele Livieri, Tiziana Fiori, Secondo Rovatti, Antonio Fragano, Mirko Poppi, Giacomo Ferrarello, Alessandro Borelli, Giuseppe Di Franco, Antonio Ossorio.