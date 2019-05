Elezioni Fiorano Modenese 2019, cinque i candidati sindaco in corsa

Fiorano Modenese, comune superiore ai 15mila abitanti, vede in campo cinque candidati sindaco per le elezioni del 26 maggio. Il sindaco uscente Francesco Tosi, supportato dal Pd e da una civica, tenta il secondo mandato, ma dovrà fare i conti con la coalizione di centrodestra, sostenuta da Lega e Fratelli d'Italia, che candidano Graziano Bastai.

Completano il quadro la civica Uniti per crescere, a sostegno di Antonio Grazioli, e Riscossa Fioranese, il movimento guidato dal consigliere uscente Patelis Assimakis. Ultima - come ordine di sorteggio - tra le liste in corsa è quella del progetto Fiorano Bike City, guidata da Marco Amarossi.

Di seguito le liste dei candidati consiglieri:

Lista Civica Francesco Tosi è il mio sindaco - a sostegno del candidato sindaco Francesco Tosi

Candidati consiglieri: Busani Luca, Baldaccini Samuela, Beneventi Matteo, Bertoni Beatrice, Bondi Mirco, Cavazzuti Marco, Cuoghi Maria Luisa, Cuoghi Roberta, Di Giorno Andrea, Gualmini Donato, Manfredini Stefano, Prandini Michele, Smussi Alessandra, Soli Marcella, Storari Valeria, Zini Christian.

Partito Democratico - a sostegno del candidato sindaco Francesco Tosi

Candidati consiglieri: Silingardi Morena, Andreoli Matteo, Belletti Alessandro, Bonetti Cesarina, Branduzzi Davide, Campolongo Filomena, Casolari Fiorenza, Crocco Giuseppe, Del Mondo Gennaro, Demurtas Maria Grazia, Duca Daniela, El Kholti Mohamed, Ferrari Fabio, Giuliani Gian Battista, Reginato Alessandro, Remigio Federico.

Lista Civica Uniti per Crescere - a sostegno del candidato sindaco Antonio Grazioli

Candidati consiglieri: Della Volpe Paolo, Cozzolino Giuseppe, Lopez Rosario, Pellegrino Giuseppe, Carbone Teodora, Barbieri Sara, Grazioli Antonio, Cefariello Mariarosaria, Giorgioni Sabrina, Carnellini Davide, Sghedoni Katia, Catalano Filippo, Barbati Ylenia, Donnini Paola, Porcaro Alfonso, Orlandi Matteo, Gesualdi Angelo

Riscossa Fioranese - a sostegno del candidato sindaco Pantelis Assimakis

Candidati consiglieri: Gloria Assimakis, Giovanni Accardo, Katia Assimakis, Valentino Bianco, Immacolata Celotto, Alessandro Celotto, Enzo Gigante, Francesca Leone, Claudia Loddi, Natalino Loddi, Luca Lolaico, Maria Cira Lorido, Cesare Mundo, Antonina Randazzo, Francesco Vattimo, Mauro Merlino.

Fratelli d'Italia - a sostegno del candidato sindaco Graziano Bastai

Candidati consiglieri: Mario Govanni Casali, Giovanna Gilioli, Massimo Dian, Beatrice Debbia, Giovanni Franchini, Maria Grazia Fantini, Luca Cuoghi, Elena Forni, Luciano Venturelli, Gian Luca Beneventi, Giuseppe Malaguti.

Lega Salvini Premier - a sostegno del candidato sindaco Graziano Bastai

Candidati consiglieri: Roberto Orsi, Roberto Montorsi, Massimo Roggiani, Fabio Martinelli, Carlo Berti, Margherita Bastai, Orianna Grimaldi, Luciano Schianchi, Luisa Berselli, Daniele Bargi, Demetrio Pellacani, Greta Pinelli, Giuliana Pifferi, Uber Plessi, Paola Ferri, Pier Luigi Fioravanti.

FIorano Bike City - a sostegno del candidato sindaco Marco Amarossi

Candidati consiglieri: Daniele Tosi, Alessandra Ghedini, Mario Piccinini, Anna Martinelli, Giuliano Rosi, Maria Tedde, Davide Gandolfi, Andrea Tosi, Marco Piccinini, Letizia Gandolfi, Davide Tagliati, Giorgio Zini.