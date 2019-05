Elezioni Modena 2019, sette candidati sindaco e 14 liste in corsa

Fra i 34 comuni modenesi al voto è proprio il capoluogo a presentare il maggior numero di candidati sindaci e di liste che si sfideranno domenica 26 maggio per la tornata amministrativa. Il sindaco uscente Gian Carlo Muzzarelli è sostenuto dalla coalizione di centrosinistra, la più numerosa, che oltre al Pd conta altre quattro liste (Sinistra per Modena, Verdi, +Europa - Italia in Comune e Modena Solidale). Dall'altro lato dell'ideale agone elettorale il candidato del centrodestra, Stefano Prampolini, che gode dell'appoggio della Lega, di Forza Italia, di Fratelli d'Italia e della civica Siamo Modena. nell'alveo del centrodestra si collocano anche altri due candidati, che corrono però in modo indipendente per la poltrona di sindaco: Sergio Celloni con il suo G.O.L Giustizia Onore e Libertà e il giovanardiano Luca Ghefi di Idea Popolo e Libertà.

Il Movimento 5 Stelle corre ovviamente da solo e candida a sindaco l'attivista Andrea Giordani. Completano il quadro la giovane candidata Carolina Coriani di Modena Volta Pagina, la lista di sinistra civica alternatica al centrosinistra di Muzzarelli ed infine l'imprenditrice Cinzia Franchini, che guida la lista civica Modena Ora.

Di seguito le liste dei candidati consiglieri:

Movimento 5 Stelle - a sostegno del candidato sindaco Andrea Giordani

Candidati consiglieri: Giovanni Silingardi, Davide Perna, Enrica Manenti, Claudio Ferrari, Angelo Terlizzi, Solange Pichler, Maurizio Bruno, Giovanni Martinelli, Anna Vaccari, Antonio Ricci, Matteo Elia Del Duca, Albena Rizzi, Vincenzo Mattioli, Samira Ferrazza, Annarosa Cesaretti, Roberto Fangareggi, Veronika Borshcheva, Pier Giorgio Rebecchi, Giordana Salami, Franco Baglieri, Giuseppe Cappa.

G.O.L. Giustizia Onore e Libertà - a sostegno del candidato sindaco Sergio Celloni

Candidati consiglieri: Orazio Anania, Dones Riccò, Marco Morselli, Arnaldo Baruffaldi, Domenico Arco, Monica Mattioli, Francesco Ascari, Roberto Mingucci, Armando Laschi, Alessandra Granata, Mohammed Cheikh, Anna Termanini, Christian Hans Klöden, Teresa Morandini, Daniel Yeboah Amankwaa, Gabriele Morelli, Mohammad Bassam Chamsi Bacha, Paolo Paganelli, Marisa Lapico, Roberto Sisignano, Liberata Toma, Beatriz Diaz Jerthy, Matteo Barone, Rosalia Di Vaio.

Forza Italia - a sostegno del candidato sindaco Stefano Prampolini

Candidati consiglieri: Piergiulio Giacobazzi, Anna Maria Bonacini, Lorenzo Rizzo, Federica Fontana, Giuseppe Barbanti, Rosaria Piccinno, Marco Cainero, Paola Gaetana Pasquali, Dino Norberto Boccaccini, Cristina Bellei, Dario Franco, Patrizia Ferrarini, Francesco Torchia, Sabrina Manfredi, Andrea Bernagozzi, Giorgio De Cicco, Fabrizio Calzolari, Sergio Berveglieri, Antonio Cesarano, Sebastiano Magnano, Davide Sogari, Susanna Rinco, Filip Rroco, Anna Cesti, Massimo Bertoni, Moira Stefani, Alberto Ghedini, Alessandra Camisa, Salvatore Musumeci, Paola Vicini, Tiziano Ferri, Pasqua Carta.

Lega Salvini Premier - a sostegno del candidato sindaco Stefano Prampolini

Candidati consiglieri: Antonio Baldini, Luca Tioli, Simone Versace, Barbara Moretti, Fabrizio Cavani, Luigia Santoro, Luca Rossi, Deborah De Cicco, Alberto Bosi, Alex Pedrazzi, Andrea Molinari, Maurizio Colombo, Carlo Pallotti, Paolo Fratalocchi, Wainer Andreoli, Fabrizio Gibertoni, Massimo Poggioli, Alberto Bergonzini, Antonella Gallini, Beatrice De Maio, Giovanni Bertoldi, Marinetta Campioli, Caterina Bedostri, Tommaso Egger, Elena Righetti, Pasquale Castaldi, Guglielmo Pezzuoli, Paola Reggiani, Salvatrice Assenza, Andrea Nanetti, Alessandro Bettelli, Severina Giangregorio.

Siamo Modena - a sostegno del candidato sindaco Stefano Prampolini

Candidati consiglieri: Valentina Mazzacurati, Giuliano Zanni, Luca Negrini, Claudio Malavasi, Chiara Brandoli, Gian Carlo Pellacani, Enrico Mattioli, Andrea Buscio, Martine Iandoli, Stefano Selmi, Federica Fantuzzi, Francesco Monzani, Alberto Torricelli, Morena Salvioli, Stefano Franciosi, Nicola Gentili, Saverio Villa, Giulia Vinante, Vanni Vignoli, Emilio Andrea Medici, Gianvito Lugli, Manuela Spaggiari, Ivan Mattioli, Valentina Bianchi.

Fratelli d’Italia - a sostegno del candidato sindaco Stefano Prampolini

Candidati consiglieri: Ferdinando Pulitanò, Daniele Alberti, Irene Bartolamasi, Anna Laura Bolognini, Pier Luigi Bonvicini, Marco Del Deo, Marco Fogliani, Federica Galloni, Gianmaria Lipparini, Maria Adelaide Maccagno, Fabio Maida, Monica Malagoli, Serena Mangino, Matteo Manicardi, Marco Marchesi, Massimo Marchesi, Caterina Molaschi, Flavio Morani, Roberto Nava, Luca Parrillo, Giovanni Prezioso, Sabrina Puviani, Stefano Rinaldo, Antonio Ronchetti, Elisa Rossini, Grazia Ruini, Gloria Savoia, Fiorenza Simoncini, Luigi Sorrentino, Roberto Tondelli, Alessandra Trigila, Raffaello Vernacchia.

Modena Volta Pagina - a sostegno del candidato sindaco Carolina Coriani

Candidati consiglieri: Marco Chincarini, Rossella Ruggeri, Clarenzio Ascari, Nadia Artioli, Nildo Benuzzi, Jessica Bertoni, Argenio Mario Bocciero, Ornella Bonacina, Lorenzo Carapellese, Cabiria Beatrice D’Agostino, Andrea Casoni, Nadia Lodi, Claudio Fornaciari, Caterina Lotti, Arturo Ghinelli, Martina Malagoli Lanzoni, Gianluigi Lanza, Livia Manzini, Lorenzo Lega, Maria Laura Marescalchi, Giancarlo Montorsi, Antonella Paone, Paolo Pederzini, Alessandra Sirotti, Ezio Righi, Daniela Stradi, Marco Rognoni, Rossella Teramano, Vito Antonio Scaringella, Manuela Tonini, Carmelo Tavilla detto Elio, Sebastiano Trianni.

Sinistra per Modena - a sostegno del candidato sindaco Gian Carlo Muzzarelli

Candidati consiglieri: Camilla Scarpa, Andrea Bosi, Ilda Beqo, Carmelo Belardo, Sonia Bettati, Walter Berselli, Maritea Burattini, Corrado Cananiello, Manuela Ciambellini, Marco Cugusi, Cinzia Cornia, Marco Malferrari, Caterina De Carolis, Vittorio Saguatti, Chaimaa Fatihi, Carmelo Scardia Detto Lino, Milena Greco, Ivan Sciapeconi, Barbara Longobardi, Massimo Silingardi, Angela Menegon, Vincenzo Walter Stella, Giuditta Caterina Paganelli, Michele Stortini, Brunella Piccinini, Federico Trianni, Roberta Pinelli, Alberto Vaccari, Giuseppina Raneri detta Giusi, Alberto Zini, Maria Teresa Rubbiani, Maria Vezzani detta Dirce.

Modena Solidale - a sostegno del candidato sindaco Gian Carlo Muzzarelli

Candidati consiglieri: Katia Parisi, Erica Barbieri, Annalisa Bassich, Claretta Canzi, Alexandra Ugochukwu Ezike, Charine Javier Calcano In Pedretti, Elisa Messori, Lucia Palmieri, Maria Elisabetta Vandelli, Rita Vandini, Barbara Zanfi, Patrizia Zironi, Sari Ouadoudi Abdelkader detto Sari, Marco Bernabei, Luca Borgonovi, Pietro Borsari, Massimo Cuoghi, Antonio Dell’Erario, Maurizio Dori, Eugenio Maria Falcone, Paolo Ferrari, Giovanni Forleo, Enrico Gallo, Giacomo Francesco Gammuto, Stefano Guidetti, Massimiliano Maccari, Pier Paolo Montorsi, Mohamed Moro, Vittorio Sergio Pellegrino, Alessandro Roncaglia, Mario Tosini, Michele Violante.

Partito Democratico - a sostegno del candidato sindaco Gian Carlo Muzzarelli

Candidati consiglieri: Fabio Poggi, Federica Venturelli, Alberto Bignardi, Grazia Baracchi, Antonio Carpentieri, Elisa Barbini, Alberto Cirelli, Mara Bergonzoni, Tommaso Fasano, Claudia Bernardi, Marco Forghieri, Antonietta Bernardo detta Antonella, Pietro Imperato, Stefania Bettinelli, Diego Lenzini, Vincenza Carriero, Giuseppe Longo, Lucia Connola, Stefano Manicardi, Urania Maria Dekavalis detta Ura, Giacomo Ramponi, Federica Di Padova, Vittorio Reggiani, Francesca Fabbri, Enrico Santini, Ludovica Carla Ferrari, Andrea Soriano, Ilaria Franchini, Gabriele Sorrentino, Irene Guadagnini, Ferdinando Tripi detto Duccio, Grazia Nocetti.

+Europa - Italia in Comune - a sostegno del candidato sindaco Gian Carlo Muzzarelli

Candidati consiglieri: Tommaso Rotella, Antonio Montanini, Roberto Adani, Paolo Ballestrazzi, Claudio Amoroso, Davide Annigoni, Paolo Baccarani, Antonello Borghi, Antonio Borrelli, Barbara Borrelli, Laura Capodicasa, Francesca Cuoghi, Angelica Ferri Personali, Marco Formisano, Martina Lamparelli, Giacomo Macchia, Maria Vittoria Maleti, Dhorlev Marraffa, Francesco Mattucci, Umberto Mazzoni, Ivonne Montanari, Vanessa Mussini, Ivano Nasi, Marco Natalini, Giulia Orlando, Walter Parenti, Alberto Poppi, Francesco Pozzi, Angelo Semeraro, Rocco Strangi, Alessia Vaccari, Enrico Vento.

Verdi - a sostegno del candidato sindaco Gian Carlo Muzzarelli

Candidati consiglieri: Paola Aime, Pietro Anobile Detto Piero, Massimo Ansaloni, Fabrizio Baldini, Stefania Bavutti, Remo Bursi, Elena Cavazzuti, Lillo Bruno Cerami, Fiorella Cerillo, Lorenza Ferretti, Alessandra Filippi, Stefano Fogacci, Paolo Fontana, Giorgio Giuliani, Marina Leonardi, Antonio Lo Fiego, Roberto Manfredini, Anna Maria Mastromarino, Giovanni Mondani, Stefania Pagliarini, Giorgio Panini, Graziano Poggioli, Alberto Rovesti, Marco Sassi, Paolo Silingardi, Amrita Sola, Maria Angela Stradi, Silvia Tiviroli, Irene Valbonesi.

Idea Popolo e Libertà - a sostegno del candidato sindaco Luca Ghelfi

Candidati consiglieri: Anna Beatrice Borrelli, Paola Balducchi, Rosarita Benassi Bertoli, Albo Bozzoli, Augusto Corradini, Tiziano Davoli, Giovanna De Capua, Maria Teresa De Luca, Elvira Di Censo, Silvia Federzoni, Alessandro Gentilini, Antonella Giorgi, Sergio Giovanardi, Gabriele Golinelli, Alessandro Lenzini, Alessandro Magiera, Pio Antonio Martinelli, Rosanna Mattioli, Demetrio Morabito, Roberto Olivi Mocenigo, Ivano Palladini, Loretta Pascariello, Alessandra Pici, Angelo Piccinno, Lucia Rolando, Bruno Rinaldi, Stefano Simonini, Guido Tacoli, Gianfrancesco Tazzioli, Emma Vecchi, Sauro Veronesi, Pietro Vicini.

Idea Popolo e Libertà - a sostegno del candidato sindaco Cinzia Franchini

Candidati consiglieri: Stefano Bellei, Fulvia Ugetti, Graziella Giovannini, Parshotam Lal Sheemar, Antonio Altiero, Giovanna Borrelli, Antonella Buschini, Sergio Capone, Massimo Carpegna, Roberta Corradi, Sergio Cristoni, Domenico Di Maiolo, Abdellatif Ghabi, Pietro Giacobazzi, Alessandro Gozzi, Luciano Landi, Andrea Manicardi, Matteo Marrone, Marianna Morra, Christian Pellacani, Alberto Rioli, Raffaella Rizzo, Andrea Sagri, Catia Silva, Estefano Jesus Soler, Giovanni Tavoni, Anna Maria Teruggi, Claudio Trombetta, Daniela Truca, Paolo Varini, Giulia Volpe, Simone Zanni.