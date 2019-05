Elezioni Ravarino 2019, sfida triangolare per la poltrona di Sindaco

Il 26 maggio 2019 anche il comune di Ravarino è chiamato al rinnovo della propria amministrazione. Il turno unico -Ravarino ha poco più di 6.000 abitanti- vede affrontarsi tre liste, a sostegno di altrettanti candidati sindaci.

A guidare il centrodestra unito ci sarà Silvia Balboni, militante nelle file della Lega, che ha riunito nella sua lista "Insieme per Ravarino" le tre sigle nazionali: Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia. A contendersi la carica di sindaco, per la Lista Civica ispirata agli ideali pentastellati "Stare a Ravarino" è il giovane Alessio Chiossi, attualmente consigliere comunale per il Movimento 5 Stelle. Il centrosinistra è invece capitanato dal Sindaco uscente Maurizia Rebecchi, perseverante nella corsa verso il secondo mandato alla guida della compagine "Avanti Ravarino".

Di seguito le liste dei candidati consiglieri:

Avanti Ravarino - a sostegno del candidato sindaco Maurizia Rebecchi

Candidati consiglieri: Moreno Gesti, Patrizio Piga, Ilenia Sarti, Elena Cavani, Anna Maria Ferrari, Davide Marchesini, Martina Molinari, Maria Rita Montanari, Michela Regnani, Emanuele Rossi, Ludovica Scarcella, Giovanni Zoboli.

Stare a Ravarino - a sostegno del candidato sindaco Alessio Chiossi

Candidati consiglieri: Patrizia Passerini, Daniele Zironi, Fabio Ferrari, Lorenzo Garuti, Manuela Guerzoni, Francesco Bellini, Valeria Pecorari, Federica Ferrari, Andrea Dalessandro, Renzo Magnani, Paolo Rosario Gallo, Mario Resca.

Insieme per Ravarino - a sostegno del candidato sindaco Silvia Balboni

Candidati consiglieri: Simone Versace, Paola Sighinolfi, Germano Cuccoli, Luca Begnozzi, Gaspare Verrigno, Luigi Venturoli, Antonella Zocca, Susanna Ferriani, Giovanni Allocca, Alessia Mastromarino, Francesco Bellentani, Mirko Ballotta.