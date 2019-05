Elezioni San Prospero 2019, due candidati per una sola poltrona

Il 26 maggio 2019 anche il comune di San Prospero è chiamato al rinnovo della propria amministrazione. Il turno unico - San Prospero ha poco più di 5.900 abitanti - vede affrontarsi due liste, a sostegno di altrettanti candidati sindaci.

Punta al secondo mandato Sauro Borghi, eletto nel 2014 con il 44,9% dei consensi. Il Sindaco uscente si ricandida a capo di una nuova Lista Civica, "San Prospero Territorio e Futuro". Conosciuto è l'avversario, sebbene sia un volto nuovo in politica: Bruno Fontana, poliziotto in servizio presso la Questura di Modena, concorre alla poltrona a capo della Lista Civica "San Prospero per il cambiamento".

Di seguito le liste dei candidati consiglieri:

Territorio e Futuro - a sostegno del candidato sindaco Sauro Borghi

Candidati consiglieri: Valeria Pontiroli, Tania Artioli, Eva Baraldi, Glenda Garzetta, Paolo Sacchi, Matteo Borghi, Luca Bergamini, Luca Pirazzoli, Simone Ganzerli, Stefano Morandi, Antonio Capasso, Alessandro Garuti

San Prospero per il cambiamento - a sostegno del candidato sindaco Bruno Fontana

Candidati consiglieri: Lorenza Panza, Antonio Morselli, Luciana Cossu, Roberto Pollastri, Donatella Miotto, Alessandro Brunetti, Simona Porcu, Luciano Sgarbi, Maria Luisa Botti, Alex Coppola, Anna Castiello, Fabio Costa.

