Elezioni comunali 2018. Si ripropone la sfida tra le due civiche per comune di Guiglia

Il 10 giugno anche i cittadini di Guiglia saranno chiamati alle urne, con un anno di anticipo rispetto al regolare intervallo di 5 anni. Una situazione figlia della crisi interna al consiglio comunale, che lo scorso settembre ha portato alle dimissioni in blocco dei consiglieri e alla conseguenze sfiducia nei confronti del sindaco Monica Amici, con la nomina di un commissario prefettizio che ha "traghettato" il comune in questi mesi, in attesa della prima data utile per il voto.

La sfida elettorale sarà di fatto una riproposizione di quella già avvenuta quattro anni fa. Due le liste civiche in competizione. Da un lato "Guiglia e le sue frazioni , identità e futuro", la compagine di ispirazione di centrodestra che aveva vinto con il 50,2% nel 2014: al timone ci sarà il vicesindaco della amministrazione, Marcello Graziosi. A contendere la fascia di primo cittadino toccherà ancora a Iacopo Lagazzi, candidato del centrosinistra con la civica "Guiglia Insieme".

Guiglia e le sue frazioni , identità e futuro - Marcello Graziosi

Monica Amici, Emiliano Bettelli, Carlo Bicchierai, Alan Bononcini, Chiara Forte, Laura Franchini, Marcello Marchetti Dori, Maurizio Rovinazzi, Aurelio Santolini, Federico Santolini, Stefano Trenti, Alice Zanetti.

Guiglia Insieme - Iacopo Lagazzi

Gemma Campus, Morena Gatti, Davide Giannulli, Matteo Marchetti Dori, Laura Mazzini, Roberta Miani, Enzo Migliaccio, Margherita Montanari, Maria Cristina Montanini, Marco Piccinelli, Roberta Zanantoni, Giancarlo Zini.