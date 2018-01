Centrosinistra, sui banchi della Messa si inaugura la campagna elettorale

Ha preso il via oggi in maniera "pontificale" la campagna elettorale del centrosinistra a Modena, direttamente dalla chiesa di San Francesco che oggi ha ospitato le celebrazioni per la festa di San Gemininano. Accanto a sindaco e Prefetto, nella prima fila dei banchi, si sono accomodati i candidati del Pd Matteo Richetti, Stefano Vaccari, Edoardo Patriarca e il Ministro Beatrice Lorenzi, candidata all'uninominale nel nostro collegio elettorale.

Una passerella elettorale che ha fatto storcere il naso a molti, specialmente per l'occasione e per il luogo in cui è andata in scena. L'ex berlusconiana Lorenzi ha attirato su di sè molte critiche per la scelta "paracadute" del collegio di Modena che la coalizione a guida Pd ha effettuato, ma la candidata ha voluto subito presidiare il suo territorio "d'adozione elettorale", presenziando alla principale ricorrenza cittadina.

Dopo la Santa Messa il Ministro e la sua scorta si sono concessi anche un "bagno di folla" attraverso corso Canalchiaro, accompagnati dal Sindaco Muzzarelli in veste di cicerone, alla volta del Municipio. La sua presenza non è certo passata inosservata e la Lorenzin si è intrattenuta con diversi cittadini che l'hanno fermata per una foto o per lo scambio di qualche battuta.