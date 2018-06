Cambio di casacca per Luigia Santoro, la Lega torna in piazza Grande

Siamo ormai entrati nella fase conclusiva della consigliatura - manca meno di un anno alle prossime elezioni amministrative - e il Consiglio Comunale di Modena conosce un improvviso mutamento di scenario tra le fila delle opposizioni. E' di queste ore, infatti, la notizia che la consigliera Luigia Santoro si appresta ad un cambio di casacca dalle conseguenze non certo irrilevanti. Eletta nel 2014 tra le fila del Nuovo Centro Destra, giovanardiana di ferro, fino ad oggi la Santoro ha rappresentato il monogruppo di Idea Popolo e Libertà, il movimento del senatore Giovanardi nato dalla scissione delle precedenti esperienze popolar.liberali.

Dalle prossime sedute, tuttavia, la Santoro rappresenterà la Lega. La decisione è stata anticipata proprio dai commissari del Carroccio modenese Stefano Bargi e Luca Bagnoli, che nei prossimi giorni spiegheranno nel merito la novità insieme alla diretta interessata. Si tratta di un cambiamento importante per il partito di Salvini, che ha vissuto gli ultimi anni sotto la Ghirlandina in una strana situazione: una crescente ribalta nazionale culminata con l'exploit elettorale di marzo, cui ha fatto da contrappeso l'assenza di rappresentanti in seno al Consiglio Comunale.

Nel 2014, infatti, la Lega Nord scelse di correre autonomamente, candidando sindaco l'ex segretario Stefano Bellei e rinunciando a prendere parte alla coalizione di centrodestra. Il magro 3,1% raccolto nelle urne escluse il Carroccio dal Consiglio, proprio in favore della lista di Giovanardi, che superò la lega con il 3,9%, eleggendo un consigliere.