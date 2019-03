Bretella approvata dal Ministero, il M5S: "Siamo contrari ma ci adeguiamo"

Sulla realizzazione della bretella Campogalliano-Sassuolo "siamo sempre stati contrari". Ma ora che l'analisi costi-benefici voluta dal ministero ha dato il via libera, "responsabilmente accettiamo l'esito" dello studio e la decisione del ministro Danilo Toninelli di far partire l'opera. Si 'arrendono' dunque i 5 stelle, a valle dell'incontro di questa mattina a Roma tra il ministro, la Regione e gli enti locali dell'Emilia-Romagna, che ha sbloccato la bretella.

"Così come razionalmente e con grande responsabilità ci siamo affidati all'analisi costi-benefici che ha sonoramente bocciato il Tav Torino-Lione- affermano i parlamentari M5s Stefania Ascari, Gabriele Lanzi, Maria Edera Spadoni, Davide Zanichelli, Maria Laura Mantovani- così con serietà abbiamo fatto per la Campogalliano-Sassuolo, opera che abbiamo sempre contrastato perchè riteniamo sia più utile investire sulla mobilità sostenibile". Insomma, si fa di necessità virtù.

Ma, aggiungono i 5 stelle, "responsabilmente accettiamo l'esito della analisi costi-benefici che ha promosso quest'opera. Noi siamo seri e responsabili- rivendicano i parlamentari M5s- lo stesso dovrebbero fare tutti gli altri partiti sull'inutile tratta Tav Torino-Lione, su cui l'analisi ha sonoramente bocciato la costruzione del tunnel di 57 chilometri che ora dovrà' essere totalmente ridiscusso".

Detto questo, i 5 stelle non rinunciano comunque a ricordare che sulla Campogalliano-Sassuolo c'era stato "il colpo di mano dell'uscente ministro Delrio, che aveva firmato le ultime carte guarda caso nei giorni in cui Giuseppe Conte iniziava le consultazioni per il nuovo Governo". Ora però la palla era in mano ai pentastellati, e l'elettorato grillino modenese dovrà fare i conti con una storica battaglia che oggi risulta persa.