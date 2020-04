Pedemontana sopraelevata e casello sull'A1 a Baggiovara, il piano anti-Bretella del M5S

Il Movimento 5 Stelle di Sassuolo torna sul tema della tutela ambientale collegato alla realizzazione della Bretella Campogalliano-Sassuolo, per la quale in questi ultimi giorni sono arrivati appelli ad una rapida cantierizzazione, anche e soprattutto come volano per l'economia.

"Ma come, si asfalta uno dei pochi tratti di territorio ancora non lottizzato e che rappresenta uno dei pochi polmoni d’aria per la città di Sassuolo e dintorni, gli si manda tutto il traffico di Fiorano, Maranello e montagna (che ora va sulla superstrada Fiorano-Modena) verso il quartiere Ancora, e questo sarebbe salvaguardia ambientale? La triste esperienza del covid-19, esploso nella zona più inquinata d’Italia, non ha proprio insegnato nulla", sbotta il Movimento .

I pentastellati propongono una alternativa alla realizzazione della nuova infrastruttura, con due distinti interventi: Se si volesse davvero ridurre l’inquinamento e risolvere il problema del traffico della zona nord di Sassuolo bisognerebbe raddoppiare la Pedemontana continuando in sopraelevata il nuovo ponte sul Secchia fino almeno alla rotonda di Fiorano da cui si accede alla superstrada. In questo modo avremmo bypassato 4 rotonde ed un passaggio a livello ed il traffico risulterebbe scorrevole".

"E per guadagnare i 4-5 minuti che la bretella farebbe guadagnare - aggiungono - basterebbe fare un casello, solo per il comprensorio, poco prima del cavalcavia sull’autostrada in zona Baggiovara. Lo spazio non manca e si ridurrebbe almeno del 50% il traffico in uscita da Modena Nord. Ma forse è proprio questo che rende sordi in Provincia…"

Concludono i grillini: "Siamo ancora in tempo ad aiutare le attività del comprensorio migliorando la viabilità senza per forza rovinare in modo irreparabile l’ambiente, basterebbe aprire la mente, spostare i finanziamenti dall’ultimo tratto della bretella alla pedemontana ed al nuovo casello. E se rimane qualcosa, la nostra sanità sarà ben felice di accettare un aiuto".