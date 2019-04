"Contestiamo Salvini", il centro sociale Guernica al Novi Sad

Con striscione e fumogeni esposti oggi in viale Molza, presso l'Autostazione, il centro sociale Guernica ha annunciato una manifestazione per venerdì 3 maggio per contestare la presenza di Matteo Salvini, che alle 14.30 terrà il suo comizio in piazza Matteotti. Gli antagonisti si daranno quindi appuntamento nell'anello del parco Novi Sad dalle 13 alle 16.

"Viviamo in una città e in una regione dove le condizioni di vita si fanno sempre più precarie e difficili. Un territorio inquinato e sempre più attanagliato da interessi speculativi, condizioni di lavoro sempre più ricattatorie, diritto all'abitare negato da canoni irraggiungibili ai più e un welfare sempre più esclusivo - si legge online sulle pagine social dello spazio modenese - Viviamo in una città in cui le istituzioni difendono unicamente gli interessi aziendali e la campagna elettorale solleva un l'unico argomento, fatto proprio sia dal governo cittadino che dalle principali opposizioni, cioè la spartizione del tema della sicurezza inteso unicamente come abbandono dei quartieri in nome di riqualificazioni a misura di centri commerciali e colossi aziendali".

"Non c’è nulla di nuovo nella becera propaganda del ministro degli interni così come in quella dei suoi simili che battono altre bandiere. In questi giorni Modena sarà cinta d'assedio prima dal leader della Lega e poi da quello del PD. A partire da venerdi 3 maggio riprendiamoci la dignità che questi cercano di calpestare", chiosa il Guernica sui social.

La manifestazione andrà quindi a completare un quadro già piuttosto complesso dal punto di vista dell'ordine pubblico: venerdì pomeriggio sono infatti previste accanto al comizio del leader leghista altre tre contromanifestazioni: oltre ai centri sociali, gli anarchici si troveranno in piazza Pomposa, mentre Cgil e associazioni della sinistra modenese presidieranno piazza Mazzini.