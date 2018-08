“Punto città sociale e sicura”, nasce un marchio per i luoghi a presidio della sicurezza di quartiere

Il Bar Arcobaleno, un punto di ristoro oltre che di riferimento per i frequentatori del parco XXII Aprile, sarà il primo luogo in città contraddistinto dal marchio “Punto città sociale e sicura”. Il logo intende valorizzare la partecipazione dei cittadini e dei volontari per una "comunità coesa", individuando una serie di luoghi dove, con il sostegno delle istituzioni, la presenza di pezzi della società civile è determinante per il presidio e la vivibilità del territorio, per fare insieme sicurezza.

È il caso appunto del Bar Arcobaleno presso cui, oltre ai volontari che fanno capo alla cooperativa sociale il Megafono, convergono i volontari dell’associazione Narxis che partecipa al progetto Sicurezza e da anni è attiva in zona. L'annuncio è arrivato oggi dal sindaco Gian Carlo Muzzarelli, durante una conferenza stampa insieme a buona parte della sua giunta presso il locale di via Toniolo.

Il secondo dei punti “Città sociale e sicura” sarà il chiosco situato di fronte al Tempio nei pressi dell’ex cinema Principe, di cui l’Amministrazione comunale è tornata proprietaria e in cui troverà casa un progetto di presidio e vicinato coordinato dalla Polizia municipale, che sarà presentato a fine mese. A presidiare il punto saranno i volontari della Croce blu che coordineranno anche altri volontari tra i quali l’associazione Via Piave e Dintorni.

Lo spirito con cui nasce è lo stesso che anima gli ormai oltre 300 Volontari della Sicurezza e le centinaia di cittadini attivi nel Controllo di Vicinato: la rete in meno di due anni ha visto costituirsi 38 gruppi che coinvolgono complessivamente oltre mille persone le quali, nel fare fronte comune contro i reati predatori, hanno prima di tutto rinsaldato rapporti di vicinato e solidarietà.