"Formigine si diventa. Insieme", Maria Costi apre la sua campagna elettorale

La ricandidatura dell’attuale sindaco di Formigine, Maria Costi, finora ha incassato il sostegno di quattro liste. Oltre a quella del Partito Democratico, altre tre liste civiche: Formigine Viva, che si caratterizza per l’attenzione al sociale, la nuova lista Formigine in Movimento, guidata dall’assessore Corrado Bizzini e molto attenta ai temi del lavoro e dell’impresa, e una nuova lista di giovani.

Lo slogan scelto è ‘Formigine si diventa. Insieme’, insieme ad un insolito colore verde, nell'abito e negli sloga impressi sul materiale della campagna elettorale. "Perché – spiega Maria Costi – Formigine è diventata città grazie all’impegno di una comunità che in questi anni ha saputo camminare insieme. Ogni anno abbiamo ottenuto un riconoscimento nazionale nel segno della competenza e della legalità che sono e saranno il nostro valore aggiunto: due volte l’Oscar del Bilancio, il Premio Pio La Torre, la Bandiera d’Onore del Consiglio d’Europa e ora il riconoscimento di ‘Città di Formigine’. Questo è il valore di una comunità che ha saputo crederci e lavorare insieme diventando attrattiva per tutto il territorio circostante".

"Una comunità solidale come dimostra la scelta di devolvere il ricavato della cena di apertura della campagna elettorale ad una raccolta fondi per l’acquisto dell’ecografo per il reparto di Oncologia Pediatrica del Policlinico di Modena , tramite la Biblioteca del Gufo di Formigine. Siamo orgogliosi – sottolinea Maria Costi - di essere una città che si abbraccia".