Castelfranco Emilia, il marito di Cecile Kyenge si candida con la Lega

Che la visione politica dei due coniugi fosse talvolta diametralmente opposta non è certo una novità: già in passato Domenico Grispino non aveva risparmiato critiche nei confronti della moglie Cecile Kyenge su alcune questioni che i media avevano ripreso a metà strada fra politica e gossip. Ora però questa differenza di vedute verrà certificata anche in modo formale. L'ingegnere 64enne ha infatti annunciato - intervenendo a La Zanzara su Radio 24 - che il prossimo 26 maggio sarà tra i candidati della Lega per la corsa al consiglio comunale di Castelfranco Emilia.

"Ho firmato per Salvini ai banchetti della Lega, entrerò in lista alle comunali di Castelfranco Emilia, sono persone perbene quelli della Lega", ha spiegato Grispino, che si è anche fatto ritrarre in foto con la candidata sindaco del Carroccio, Cristina Girotti Zirotti. Nessuna ripercussione, quindi, per le offese e le critiche che la Lega ha spesso rivolto alla moglie, ma addirittura un'adesione ai principi base del credo leghista: "Sono a favore dello slogan 'aiutiamoli a casa loro' e bisogna creare dei punti strategici in Africa di attrazione delle persone. Ma mica con cattiveria. Salvini non è disumano, penso che sia una macchina da guerra per avere consensi. Poi ci sono altri personaggi a cui sono più vicino, come Giorgetti. Alle Europee non voterò Pd, per il partito di mia moglie. Le persone che ho conosciuto a Castelfranco sono molto in sintonia con me e tutt'altro che aggressive"

Ognuno per la sua strada dunque, almeno quando si tratta di competizioni elettorali. La reazione della moglie Cecile non è stata resa nota da Grispino, che si è limitato a commentare in radio: "Mia moglie? Io penso per me, ognuno pensa per sé, con mia moglie non parlo mai di queste cose".