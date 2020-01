Regionali. Aperitivo e cena a Modena per Matteo Salvini

Entra nel vivo la campagna elettorale per le Regionali del 26 gennaio e Matteo Salvini ritorna a Modena. Lo fa con un doppio appuntamento nella giornata di martedì 7 gennaio. Il leader del Carroccio, infatti, sarà alle ore 18 in via Gallucci (presso il locale Mr. Brown) per un aperitivo-incontro con i cittadini. Salvini recupererà così, per così dire, l'evento del 19 novembre scorso che era stato modificato poche ore prima e che era coinciso con la manifestazione delle Sardine.

La serata sarà invece dedicata cena su prenotazione presso il ristorante Gran Morane, dove parteciperanno gli iscritti del partito e i simpatizzanti. Confermato poi l'appuntamento di Maranello il 18 gennaio, quando Salvini punta a riunire una folla numericamente importante per uno degli eventi conclusivi della campagna elettorale di Lucia Borgonzoni.