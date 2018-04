Elezioni. Mauro Neri candidato unico del centrodestra per Camposanto

Iniziano a delinearsi gli schieramenti e i nomi per la corsa alle elezioni amministrative del giugno 2018, che in provincia riguarderanno anche il comune di Camposanto. Sulla scorta del successo elettorale delle politiche, il centrodestra si presenta coeso e candidata il consigliere uscente Mauro Neri alla carica di sindaco.

La coalizione che sostiene neri è composta da Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia e la lista "uniti per Camposanto" riunisce nel suo simbolo i loghi dei tre partiti. I vertici rappresentati dall'On. Guglielmo Golinelli (Lega), Piergiulio Giacobazzi (Coordinatore Provinciale FI), Antonio Platis (Vice Coordinatore Provinciale FI) e Gianluca Borgatti (Assessore Fdi di Finale) si sono trovati questa mattina a Camposanto per ufficializzare l'accordo.

"Ringrazio della stima e della fiducia. La sfida - spiega Mauro Neri - è impegnativa, ma abbiamo l'opportunità di dare ai cittadini un'Amministrazione in discontinuità con le precedenti che hanno impantanato il paese." Mauro Neri ha 56 anni, è consigliere uscente di Camposanto e dell'Unione Area Nord e lavora come operaio specializzato in un'importante azienda di San Felice.

"Tra i primi problemi da affrontare - assicura Neri - c'è il tema della sicurezza. Negli ultimi anni vi è stato il boom dei furti in appartamento e le cronache nere hanno registrato numerose scene da "far west", mai viste prima in una realtà come la nostra. Solo il centro-destra - conclude battagliero Neri - ha la ricetta, sia locale che nazionale, per arrestare l'invasione di immigrati che sbarcano sulle nostre coste e vivacchiano in ogni dove, per controllare capillarmente il territorio e per assicurare, finalmente, delinquenti e criminali alle patrie galere."

"La prossima settimana - annunciano gli esponenti del centro-destra - ci ritroveremo per presentare il programma ed ufficializzare la squadra che accompagnerà Neri in questa decisiva sfida."