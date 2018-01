Fondazione “San Filippo Neri”, nominato presidente l'ex assessore Tesauro

E' Mauro Tesauro il nuovo presidente della Fondazione “San Filippo Neri” di Modena. La Provincia lo ha nominato insieme ai nuovi componenti del Consiglio di amministrazione, scaduto nel novembre scorso, che saranno Emanuela Maria Carta, Roberto Cavicchioli, Elena Gazzotti e Aurelia Mariotti. Presidente e consiglieri rimarranno in carica quattro anni senza percepire alcun compenso; la selezione è avvenuta sulla base della candidature presentate tramite avviso pubblico.

Nel ringraziare i componenti uscenti per il lavoro svolto, Gian Carlo Muzzarelli, presidente della Provincia di Modena, sottolinea «le sfide che una istituzione così importante per il nostro territorio ha di fronte che potranno essere affrontate in modo sereno grazie agli importanti risultati ottenuti».

Mauro Tesauro, 58 anni, docente all'istituto "Cattaneo-Deledda" di Modena, è stato impegnato in politica con i Verdi e ha ricoperto, tra l'altro, la carica di assessore con delega alle Politiche giovanili del Comune di Modena dal 1999 al 2004 ed è stato membro del Consiglio di indirizzo della Fondazione Cassa di risparmio di Modena dal 2011 al 2015.

La Fondazione San Filippo Neri, diretta da Cristina Cavani, ha sede in via Sant'Orsola 40 a Modena dove, in un comparto vasto oltre 12 mila metri quadrati, gestisce la residenza universitaria con 180 studenti in convenzione con Ergo, un servizio semiresidenziale educativo per 12 minori in collaborazione con l'Asp di Modena, due comunità per 24 minori stranieri non accompagnati, oltre allo studentato per 12 minori residenti in Appennino o fuori regione che frequentano le scuole superiori di Modena; l'edificio ospita anche l'ostello della gioventù con 80 posti letto, gestito da una cooperativa di cui fa parte anche la Fondazione.

La Fondazione, inoltre, gestisce fuori dalla propria sede, il coordinamento pedagogico di due servizi semiresidenziali per minori in collaborazione sempre con Asp, svolge attività di supporto allo studio per studenti minori all'Happen, centro aggregativo all'Rnord della cooperativa Girasole con la quale collabora anche nel coordinamento pedagogico del centro territoriale per minori di Albareto, oltre a coordinare i tavoli istituzionali sulle politiche giovanili, contro la dispersione scolastica e l'orientamento. Il San Filippo Neri, infine, realizza attività di cittadinanza attiva, in materia di smart city, di innovazione urbana e di diffusione della cultura digitale e offre gli spazi per l'academy dell'Università sulla sicurezza informatica.