Articolo 1-Mdp verso la coalizione con il Pd: "Non vogliamo fare semplice opposizione"

"Non si vince andando da soli, non ce l'avremmo mai fatta. Non ci interessa fare solo testimonianza, ma discutere e ottenere risultati dentro la coalizione". L'ex Sel Marco Cugusi è il più netto, ma tutti i dirigenti Articolo 1-Mdp riuniti in conferenza stampa oggi a Modena convengono sullo stesso concetto. Dopo mesi di sofferto e "lungo dibattito" sulla collocazione politica da assumere alle amministrative di maggio, ammette il coordinatore cittadino Carmelo Belardo, ora qualcosa si muove. "Sappiamo di non essere autosufficienti, non vogliamo fare semplice opposizione", assicura Belardo.

Nel giorno in cui il Pd tiene la sua conferenza programmatica al Baluardo della cittadella, che verrà chiusa nel pomeriggio dall'intervento del sindaco ricandidato Gian Carlo Muzzarelli, gli "alleati naturali", come li definivano i vertici dem anche questa settimana, sembrano dunque aver maturato una decisione.

"Teniamoci ancora un margine", professa un po' di cautela il coordinatore provinciale Paolo Trande, già capogruppo Pd nel capoluogo. Il riferimento, non casuale, è alla riunione degli iscritti Mdp domattina alle 9 alla polisportiva Sacca, che dovrà esprimersi su collocazione della lista e simbolo: sulla carta una minoranza scettica sul sostegno a Muzzarelli c'è, visto che non da oggi si parla dei dubbi di esponenti come Fausto Cigni e Sergio Rusticali, e quindi non si vuole forzare. Se tutti auspicano che dalla giornata di domani non arrivino sorprese, comunque, continua Trande: "Vogliamo ricostruire il centrosinistra all'insegna del cambiamento, senza gli errori fatti in questi anni. Senza questo l'unità non avrebbe senso".

Raccomanda a tutti Camilla Scarpa dei giovani 'progressisti': "Dobbiamo trasmettere nuova fiducia al centrosinistra, ricostruire l'entusiasmo attorno a priorità come scuola, lavoro, beni comuni, welfare".

