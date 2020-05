Multa a chi fa l'elemosina, il sindaco di Sassuolo ci ripensa

Il sindaco leghista di Sassuolo, Gianfrancesco Menani, fa marcia indietro sulle multe a chi concede l'elemosina ai mendicanti in città, annunciate la settimana scorsa dopo l'approvazione a tema del Consiglio comunale.

"C'è la disponibilità a modificare l'articolo 61 del regolamento di polizia urbana, perchè l'obiettivo è colpire la malavita che sta dietro il racket oltre all'accattonaggio molesto, non chi aiuta gli altri". È in sintesi il contenuto del videomessaggio che Menani ha condiviso questa mattina, sollecitando "la cittadinanza alla collaborazione ed all'attenzione a tutte le regole che impongono il distanziamento sociale e le protezioni individuali in questo avvio della cosiddetta fase 2".

Si difende il sindaco: "È stato strumentalizzato l'articolo in questione, il nostro scopo non è colpire la vecchietta che fa l'elemosina o chi ha davvero bisogno. Abbiamo sbagliato? Non lo so, so che come sindaco mi dico pronto anche a modificare l'articolo, adesso. Noi, di sicuro, aiutiamo le persone in difficoltà".

(DIRE)