Inquinamento padano, il meteo piovoso di domani blocca le misure antismog

Non entreranno in vigore le misure emergenziali previste dal Pair della Regione Emilia-Romagna in caso di superamento del valore giornaliero delle polveri sottili PM10 per più giorni consecutivi. Un fatto che avevamo rilevato in questo articolo, al quale l'Amministrazione ha fornito una risposta con una nota stampa di oggi. "Le rilevazioni delle stazioni di monitoraggio dei giorni scorsi registrano valori superiori ai limiti di legge, ma le previsioni meteo, infatti, indicano per domani, giovedì 28 dicembre, l’arrivo di una perturbazione di origine atlantica che porterà precipitazioni e un ricambio della massa d´aria presente sulla pianura Padana", spiega il Comune.

Per questo motivo, Arpae, l’Agenzia regionale per l’Ambiente che controlla la qualità dell’aria, ha stabilito di non fare scattare le misure emergenziali anche se per la giornata di oggi ritiene ancora possibili locali superamenti dei limiti di PM10 su alcune province: già da domani si prevedono però concentrazioni inferiori ai limiti in tutta la regione.

Un intervento di questo tipo era già stato messo in atto in passato, ma qualcosa ancora non quadra in termini di tempistiche. I superamenti dei livelli di quadria sono stati costanti dal 19 dicembre ad oggi, ma si è attesso il 28 dicembre per appellarsi al meteo, ignorando così di fatto la regola dei quattro giorni dopo i quali dovrebbe scattare il blocco.

Rimangono comunque in vigore le misure previste dalla manovra ordinaria con il divieto di circolazione per i veicoli a benzina Euro 0 e Euro 1, i diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2 e Euro 3, i ciclomotori e motoveicoli Euro 0 in tutta l’area compresa all’interno delle tangenziali, dalle 8.30 alle 18.30 dal lunedì al venerdì. Tutti i veicoli possono comunque percorrere sempre le tangenziali e entrare in città, attraverso i percorsi segnalati, per raggiungere i parcheggi scambiatori.