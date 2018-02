Migranti, anche dalla Fondazione Cassa di Risparmio un bando per l'accoglienza

Pubblicato oggi sul sito web della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena il nuovo bando sull’accoglienza e l’integrazione dei migranti. ll termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione è lunedì 26 marzo 2018. Le risorse messe a disposizione per il finanziamento dei progetti ammontano complessivamente a 150 mila euro.

Il Bando nasce dalla volontà condivisa di Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, Co­mune di Modena e Caritas Diocesana di Modena di stimolare nei soggetti del territorio progetti innovativi sull’accoglienza e l’inclusione dei migranti. Uno degli obiettivi principali – si legge nel testo del bando – è quello di “sviluppare interventi nei quali il tema dell’inserimento lavorativo e dell’acquisizione di competenze professionali da parte dei soggetti accolti sia legato allo sviluppo eco­nomico dei territori”.

In questo modo si intende favorire “partnership volte a impegnare i destinatari degli interventi in opere ad alto impatto sociale, che costruiscano consenso e abbiano in sé la capacità di generare circoli virtuosi soprat­tutto per l’economia locale”. Sono previsti interventi innovativi “destinati esclusivamente a persone migranti, pro­fughi, richiedenti asilo, provenienti da percorsi di migrazioni forzate, nel quadro di uno sviluppo di reti e coesione sociali delle comunità e dei contesti in cui sono inseriti”.

Il bando (consultabile qui) è riservato a enti e associazioni che si occupano di migranti ad esclusione degli Enti Pubblici territoriali (Comuni, Regioni, Provincia, Unioni di Comuni), che potranno essere partner del progetto ma non beneficiari diretti del contributo. Le richieste di contributo dovranno essere compilate sull’apposita modulistica online disponibile sul sito internet della Fondazione. Dopo l’invio del modello online, i moduli compilati vanno consegnateli, firmati in originale, agli Uffici della Fondazione, in via Emilia Centro 283, entro e non oltre 5 giorni dalla data di scadenza. Non fa fede il timbro postale.