Minacce e vandalismi contro la consigliera leghista, solidarietà da sindaco e Pd

Il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli e il presidente del Consiglio comunale Fabio Poggi esprimono solidarietà alla consigliera comunale di Lega Modena Beatrice De Maio per le minacce via social e le intimidazioni ricevute. La giovane esponente della Lega ha infatti denunciato ai Carabinieri di aver subito il taglio delle gomme della propria auto, oltre ad una serie di invettive e minacce sui social network.

Già in passato l'auto della Di Maio era stata oggetto di un atto vandalico, qualcuno aveva infatti rotto il finestrino nel mezzo parcheggiato nei pressi del circolo culturale di Destra La Terra dei Padri, di cui il padre è fondatore e presidente.

“Ci auguriamo che siano presto individuati i colpevoli – affermano Muzzarelli e Poggi – a maggior ragione se le forze dell’ordine dovessero appurare che gli episodi denunciati sono legati all’attività politica della consigliera. La violenza rappresenta sempre un rifiuto del confronto democratico e Modena non la può tollerare in alcun modo”.

A il capogruppo Pd in Consiglio comunale a Modena Antonio Carpentieri ha commentato: “Come Gruppo del Partito democratico di Modena esprimiamo solidarietà alla collega consigliera della Lega Beatrice De Maio che, in questi giorni, è vittima di attacchi e minacce via social e anche di danneggiamenti vandalici alla propria vettura. Com’è noto noi ci troviamo spesso su posizioni anche diametralmente opposte, ma per il Pd il confronto politico deve sempre essere tale, dialettico sì, ma democratico e rispettoso dell’altro. Violenze, minacce e vandalismi non sono tollerabili e non possono essere utilizzati come strumenti di opposizione politica. Siamo, quindi, vicini alla collega e condanniamo senza attenuanti gli attacchi che le vengono rivolti”.